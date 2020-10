David Hallyday : son fils Cameron prêtera sa voix pour l’une de ses chansons !

Chanter serait visiblement un talent inné chez les Hallyday. Ayant décidé de se concentrer sur sa carrière musicale après la bataille judiciaire autour de l’héritage de son père, David Hallyday s’apprête à sortir un nouvel album dont le titre est Imagine un monde.

Cameron Hallyday donnera sa voix pour une chanson dans l’album de son père

Comme ce fut le cas pour la plupart de célébrités de la chanson, c’est dans sa chambre que le célèbre chanteur et instrumentiste travaillait pour son nouvel album pendant la période de confinement. La sortie de son opus Imagine un monde est prévue pour la fin du mois de novembre et ses fans ont été heureux d’apprendre que son fils donnera sa voix dans une des chansons. C’est dans l’émission 20h30 le dimanche de ce 18 octobre que le fils de l’idole des jeunes a révélé cette information alors qu’il est en promotion de son album. Johnny Hallyday décédé le 5 décembre 2017 de suite d’un cancer du poumon a sans doute marqué les mélomanes par sa puissante voix de rockeur. Alors que son fils David aurait suivi ses traces en devant lui aussi un talentueux chanteur, c’est au tour de son fils, Cameron de perpétrer cet héritage familial.

La musique est une passion pour les Hallyday qui n’hésitent pas à la transmettre à leur descendance. On se souvient encore que David Hallyday et son père avaient fusionné en 1999 et avaient chanté Sang pour Sang. Lors de son passage sur le plateau de 20h30 le dimanche, David Hallyday a affirmé qu’il sera accompagné par son fils Cameron. Le frère de Laura Smet aurait donc décidé d’initier son fils à la musique. Il faut néanmoins dire que la passion de l’adolescent de 16 ans serait née en période de confinement d’autant plus que son père écrivait les chansons de son nouvel sur place à la maison. Ce choix lui a certainement été imposé en raison du coronavirus comme l’a d’ailleurs souligné ce dernier dimanche sur France 2.

La musique, une passion transmise de génération en génération chez les Hallyday

En effet, le nouveau projet musical de David Hallyday remonte à plusieurs mois. Ce dernier a d’ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles il aurait demandé à son fils de prêter sa voix dans un morceau de son album. David a dévoilé qu’il était confronté à un manque des voix et aurait sollicité celle de son fils. La France a passé près de 3 mois de confinement et cela a considérablement impacté les activités des français. David Hallyday était donc obligé de travailler depuis son domicile pendant cette période d’autant plus qu’il n’avait pas la possibilité d’aller en studio. Cameron prenait certainement part à certaines séances de travail avec son géniteur. Le fils de Johnny n’a pas manqué de souligner que son fils « adore chanter » car cette passion existe dans leur famille depuis des années.

C’est une grande fierté pour David d’avoir à ses côtés, son fils. Tout comme son grand-père et son père qui sont des talentueux instrumentistes, Cameron est un batteur comme l’affirmait son papa en 2019 dans 50mn Inside « Le petit, il fait de la musique. Il fait de la batterie. C’était un peu inévitable. Je suis super content qu’il en fasse ». Toutefois, le jeune homme est plutôt attiré par le cinéma. Cela aurait certainement plu à Johnny Hallyday de voir que sa passion pour la musique se pérennise. De leur côté, les sœurs de Cameron, Emma et Ilona sont déterminées à réaliser leur rêve. Alors qu’Ilona souhaite se bâtir une carrière dans le domaine du mannequinat, Emma aurait commencé à faire ses premiers pas dans le cinéma grâce à son rôle dans la série de TF1 Demain nous appartient.