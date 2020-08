David Mora (Fabien – Scènes de Ménages) : il dévoile sa vraie compagne sur Instagram !

En avril dernier, on en a appris un peu plus sur la vie privée de David Mora, alias Fabien. On ne sait pas toujours tout sur nos artistes préférés. C’était le cas de David Mora l’acteur de « Scènes de ménages » qui interprète le rôle de Fabien dans la série. Toutefois, depuis le 1er avril 2020, David Mora a enfin révélé l’identité de celle qui partage sa vie.

La femme de David Mora

Même si de nombreux téléspectateurs sont fans du couple que forment Fabien et Emma à l’écran, dans la vie réelle, ces derniers ne sont pas du tout en couple. Découvert dans la série plein d’humour « Scènes de ménages » en 2011, c’est sur la chaîne M6 que l’acteur de 37 ans fait le bonheur des téléspectateurs en compagnie de celle qui incarne le rôle d’Emma, son épouse dans la série. Il s’agit-là d’Anne-Elisabeth Blateau.

Si on ne savait rien concernant la vie privée d’Emma, la réciproque était vraie en ce qui concerne David Mora. D’ailleurs, cela a suscité la curiosité de beaucoup de téléspectateurs, qui ont même imaginé que les 2 acteurs soient réellement en couple dans la vie réelle, tellement ils sont convainquant à l’écran.

Toutefois, il n’en est rien. A ce jour, Anne-Elisabeth Blateau n’a apparemment pas dévoilé de relation avec un compagnon, mais pour David Mora, c’est désormais chose faîte. C’est en effet sur son compte Instagram que l’acteur a décidé de présenter sa belle à ses abonnés. Notons que David Mora a choisi un jour particulier pour présenter sa belle aux internautes, ce qui aurait pu créer une certaine confusion.

Comme un poisson d’Avril

Il y a de cela quelques semaines, l’acteur David Mora a mis fin aux tribulations des fans de la série qui le pensent en couple avec sa partenaire de jeu nommée Emma dans le film Scène de ménage.

Pour ce faire, c’est le 1er avril de cette année 2020, que David Mora a dévoilé celle qui règne dans son cœur, sa vraie compagne. Cela s’est passé sur son compte Instagram, où l’acteur a posté une photo de lui et de l’élue de son cœur qui prenaient la pose sous un beau soleil.

Pour ce qui est de l’identité de la compagne de David Mora, il s’agit de Daviné Vigné, qui serait une comédienne de 34 ans. La photo du couple postée à une date particulière, a bien pu faire croire à beaucoup de personnes qu’il s’agissait en réalité d’un poisson d’Avril.

Pourtant, David Mora et Davina Vigné sont bel et bien couple. D’ailleurs, lorsque l’on se rend sur le compte Instagram de cette dernière, il n’est pas rare d’y trouver des publications de David Mora pour sa belle.

Les 2 amoureux n’hésitent pas à partager des photos ou vidéos intéressantes sur l’un ou l’autre, ou sur leur couple. En exemple, le 7 mars 2020, Davina Mora a dévoilé une photo de son chéri, alors qu’il était torse nu sur un canapé. On pouvait lire en légende de la photo postée : « j’aime ce que je vois ».

Notons qu’il demeure beaucoup de personnes sceptiques quant au couple que forment Davina et David Mora. Pourtant, les 2 tourtereaux ne se cachent pas. On peut voir sur certaines photos postées par le couple qu’ils roucoulaient tranquillement, étant parfois sur le point de s’embrasser.

Il ne reste plus qu’à espérer pour David Mora et Davina Vigné que leur couple durera dans le temps.