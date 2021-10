Débat entre le polémiste Éric Zemmour et le gauchiste Michel Onfray : qui est le grand gagnant ?

Eric Zemmour était en débat ce lundi 4 octobre 2021avec le philosophe Michel Onfray au palais de congrès de Paris. Cela fait déjà à plusieurs reprises que les deux personnages se sont affrontés dans les idées. Cependant pour ce qui concerne le débat de ce lundi, les conditions étaient tout autres. Les sujets les plus préoccupantes ont été abordées lors de ce face-à-face. Qui a été le plus imposant lors de ce rendez-vous ?

Des idées complètement opposées

Devant 3 700 spectateurs qui ont dû débourser des dizaines d’euros pour s’offrir une place, Zemmour et Onfray n’ont pas manqué l’occasion d’affirmer une fois encore leur culture intellectuelle. Les deux personnalités se connaissent parfaitement bien pour avoir participé à des débats contradictoires. Cependant, les conditions pour cette confrontation étaient différentes.

D’abord, le polémiste se retrouve en position d’un potentiel candidat pour la présidentielle de 2022. Ensuite, les deux débatteurs ne se sont jamais retrouvés devant un nombre impressionnant de spectateurs. Cependant, il était déjà prévisible que le point de vue des deux figures intellectuelles serait divergent sur plusieurs sujets. L’enjeu est donc d’identifier celui qui s’imposerait par la pertinence de son argumentation.

Sur le premier sujet concernant la civilisation occidentale, les deux débatteurs tombent d’accord sur le constat. Pour eux, la civilisation occidentale est sur le point de disparaitre. Cependant, sur les causes et sur les solutions à apporter, les pensées ne sont plus les mêmes. Selon le Michel Onfray, « c’est la détestation de soi » qui est à ce déclin. « Nous sommes morts du fait de ne pas nous aimer », justifie-t-il. Selon le philosophe, c’est « l’effondrement de la civilisation judéo-chrétienne et l’avènement d’une civilisation transhumaniste qui va conduire vers un inhumanisme. »

Une argumentation que juge insuffisante Éric Zemmour. « On peut dire comme Michel “on croit plus en nous, mais ça ne suffit pas à expliquer ce qui nous arrive. Il y a un conflit entre l’Orient et l’Occident depuis 1000 ans. L’Orient a trouvé son champion : l’Islam […] L’inconscient collectif des musulmans est de coloniser l’Occident », insiste le polémiste.

Zemmour flexible sur la sortie de l’Union européenne

L’un des sujets qui auront retenu les attentions lors de ce débat organisé par revue Front populaire est la sortie de l’Union européenne. En effet, si Michel Onfray écarte toute possibilité de candidature en 2022, Éric Zemmour lui se rapproche chaque jour de cette piste. Sur ce sujet, le polémiste ne s’est pas laissé emporter. Au moment où le philosophe est pour la sortie de la France de l’Union européenne, Éric Zemmour est contre.

« Je le dis à certains qui souhaiteraient devenir présidents de la République », introduit avec sourire Michel Onfray avant d’expliquer que l’UE a fait perdre à la France sa souveraineté. Une argumentation que ne contredit pas le polémiste qui fait preuve de réalisme sur le sujet. « Nous pouvons rassembler 70 % des gens avec les idées que je porte sur l’identité, l’immigration. Mais sur l’Europe, on coupe […] Il y a tellement de choses à faire que je ne veux pas diviser les électeurs en deux… », souligne l’éditorialiste.