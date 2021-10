Décès de Bernard Tapie : comment son épouse Dominique recadre son fils et son beau-fils !

Le décès de Bernard Tapie a ému plus d’un à travers le monde. Pour le bon déroulement de ses obsèques et des hommages, sa veuve, Dominique Tapie veille au grain. Au nom de la dignité du clan Tapie, Dominique a rappelé à l’ordre son fils Laurent et son beau-fils Stéphane.

La mort de Bernard Tapie

Le 3 octobre 2021, les médias annonçaient le décès de Bernard Tapie après de longs moments passés à lutter contre le cancer. Une riche carrière de comédien, d’animateur, de ministre et d’homme d’affaires venait ainsi à terme, à 78 ans. Derrière lui, il a également laissé un clan éploré, quelque peu apaisé par la délivrance du défunt qui souffrait énormément.

De son vivant, Bernard Tapie lui-même avait souligné pas mal de fois son combat contre la maladie. Et les dernières semaines avant sa mort, ses fils ont multiplié les prises de parole. Préalablement, trois journées avaient été prévues pour les hommages, mais la matriarche du clan, Dominique tapie, avait taper de poing sur la table en amont.

Le déroulement des obsèques officielles de l’ancien ministre s’est déroulé dans la sobriété. Après une grande messe d’hommage célébrée à Paris, il s’en est suivi une ardente chapelle au vélodrome de Marseille. Durant l’évènement, LCI a fait quelques révélations à l’antenne. « Dominique a été obligée d’intervenir auprès des enfants, des garçons notamment… Bernard Tapie avait laissé des testaments quasiment auprès de chaque journaliste, des petits cailloux un petit peu partout. Et, à la fois Stéphane et Laurent [que l’on a entendu s’énerver en direct sur CNES, NDLR], voulaient faire durer cela un petit peu [les anecdotes et hommages à leur père dans les médias, NDLR]. Dominique a mis un terme à ça, leur disant : ‘Non, non. Vous ne faites pas tous les plateaux télé ! Ce n’est pas le moment… », a récité un journaliste.

Le temps de l’inventaire…moins favorable

Dominique Tapie est la seconde épouse du célèbre homme d’affaires. Elle est la mère de Laurent et Sophie, les fruits de son union avec Bernard. Stéphane et Nathalie avaient pour mère Michèle Layec. Dominique exhorte notamment le clan à se recueillir dans la dignité. Un moment difficile à vivre pour les uns et les autres puisque chacun a vu l’homme d’affaires être emporté progressivement par le cancer, depuis 2017.

« Il y a le temps du deuil, après on va arriver, et je pense que cela va être un moment complexe pour eux, sur l’héritage puis il y aura le moment du récit. Cela va s’enchaîner. Il y aura le temps des louanges et, les garçons le savent, celui de l’inventaire qui sera peut-être moins favorable », a poursuivi le journaliste de LCI, bien lucide sur la réalité que même si tout le monde ou presque salue la mémoire de Bernard Tapie, cela n’efface pas les différents faux-pas qu’il a faits durant sa vie, notamment du côté de la justice.

Enfin, les obsèques de Bernard Tapie se tenaient à la cathédrale la Major de Marseille tandis qu’il devait gagner sa dernière demeure au cimetière de Mazargues.