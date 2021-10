Décès de Brian Goldner, le célèbre PDG de Hasbro succombe à un cancer !

Brian Goldner s’en est allé. Le PDG d’Hasbro âgé de 58 ans se battait contre un cancer depuis 2014. Il a pris récemment des jours de congé pour se soigner, mais hélas ! Il n’est plus retourné au bureau après ça. Celui-ci laisse derrière lui employés et famille dans une profonde tristesse. La peine engendrée par une telle perte est énorme.

Brian Goldner perd la vie

Le mardi 12 octobre 2021, la société Hasbro a annoncé dans un communiqué de presse, le décès de Brian Goldner.

En effet, le président général de Hasbro se battait contre un cancer de la prostate. Il a été réellement diagnostiqué pour la toute première fois en 2014. Il venait même de prendre récemment un congé de deux jours dans sa société afin de suivre un traitement bien lourd. Mais visiblement, son temps n’a pas été si long. Il a été rappelé bien plus tôt à s’en aller.

L’homme âgé de 58 ans laisse malheureusement derrière lui une famille aimante, sa femme Barbara et leurs deux filles.

Hommages rendus à Brian Goldner

Un hommage a été particulièrement adressé au défunt et à ses proches, sur le compte Instagram officiel de la société. « Le décès de Brian est une perte énorme pour Hasbro et le monde » évoque Edward M. Philip. Il est membre du conseil d’administration de Hasbro.

Bien avant lui, Rich Stoddart, PDG par intérim de Hasbro s’est exprimé également. « Depuis qu’il a rejoint la société, il y a plus de deux décennies, Brian a été le cœur et l’âme de Hasbro », a-t-il déclaré. C’est vraiment émouvant tous ces mots.

Il poursuit en affirmant également que Brian Goldner a su apporter de la joie et des rires aux enfants et aux familles du monde entier. Plus précisément en tant que leader charismatique et passionné dans les industries du jeu et du divertissement.

Rich Stoddart ajoute « Son leadership visionnaire, sa gentillesse et sa générosité l’ont rendu apprécié par la communauté Hasbro et tous ceux qu’il a touchés ». Il conclut donc en offrant au nom de la famille Hasbro, ses plus sincères condoléances à toute la famille du défunt.

Il faut toutefois garder à l’esprit que le leadership inspirant, l’exubérance, la passion et la créativité de Brian Goldner étaient sans faille. Ils ont porté Hasbro vers de nouveaux sommets, pouvait-on entendre en hommage.

Même les fans n’ont pas manqué à partager la douleur de la famille éplorée. Ils ont pris la peine d’adresser leurs condoléances aussi sur les réseaux sociaux.

Brian Goldner, un PDG impactant

Brian Goldner a rejoint particulièrement Hasbro en 2000. Il a gravi les échelons bien avant d’assumer les fonctions de PDG en 2008. Des marques les plus en vogue de Hasbro sont devenues des licences multimédias massives sous sa responsabilité. On peut faire mention de différents longs-métrages comme G.I Joe, My Little Pony, Action Man et Transformer…

En effet, la société Hasbro a été fondée en 1923. Elle détient plusieurs marques connues des petits et des grands. Il s’agit en occurrence de Monopoly. La société fabrique aussi des produits dérivés de films et de séries célèbres tels que Star Wars.

Une série Magic et un film Donjons et Dragons, prévu pour l’année 2023, sont en cours de développement. La société compte nous en mettre plein les yeux, et ce, de plus en plus visiblement.