Décès de Florence Pinault, Claire Chazal et Arnaud Lemaire présents pour lui rendre hommage !

Un coup dur pour la France pendant cette période de la crise sanitaire. Cette fois-ci, en dehors du Coronavirus, c’est le cancer qui fait ses victimes. C’est ainsi que Florence Pinault, prise au filet par cette maladie, s’est éteinte le mercredi dernier. Un choc pour toute la famille Pinault, alliés et amis, qui n’en reviennent toujours pas. Faisons un tour sur le décès de la grande femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ゆみいとう (@becomingbea)

La mort de Florence Pinault : un hommage lui a été rendu

Florence Rogers-Pinault, seulement âgée de 58 ans a rendu l’âme suite à un cancer. Elle est décédée plus précisément le 4 septembre 2021. Une annonce qui a été faite par son clan le 6 septembre dernier, via un avis de décès partagé dans les pages du journal Le Figaro. Lors de ses obsèques, son can ainsi que les VIP se sont retrouvés. Un moment de peine compte tenu d’une si grande perte humaine.

En effet, la cérémonie hommage à la défunte s’est tenue à Paris plus précisément à l’église Saint-Sulpice à 15 h 30, dans le 6e arrondissement de la capitale. Un moment qui avait pu réunir plusieurs personnalités. Il s’agit notamment de la journaliste et présentatrice télé, Claire Chazal qui avait réussi à faire le déplacement juste pour la cérémonie. Elle était habillée en noir et chemisier blanc et a pu rencontrer par la même occasion Arnaud Lemaire (le mannequin) son ex-compagnon.

De ce fait, Arnaud Lemaire, qui semblait avoir quelques pépins de santé, était muni d’une béquille. Il a discuté pendant un long moment de façon très simple avec l’ancienne reine du JT, et cela, bien qu’ils ne soient pas venus ensemble. En outre, ces deux personnalités étaient en couple. Mais il faut reconnaître que bien qu’ils aient rompu, ils ont su garder de bons rapports. En plus de cela, ce n’était même pas la première fois qu’ils se croisaient.

Autres personnalités présentes pour les hommages à Florence Pinault

Hormis ces deux personnalités, il y avait plusieurs autres personnes qui étaient présentes pour rendre hommage à Florence Pinault. Il y avait notamment l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, Arielle Dombasle et son mari Bernard-Henri Lévy, l’animatrice radio Julie Leclerc. Il y avait également l’impératrice Farah Pahlavi, Jean-Claude Narcy et sa femme Alice Bertheaume, Brice Lalonde et bien d’autres. Que sait-on réellement de la défunte Florence Pinault ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claire Chazal (@clairechazal_officiel)

Qui est Florence Pinault ?

Florence Pinault est la fille de François Pinault, fondateur des groupes Artémis et Kering. Elle était membre du conseil de gérance et aussi responsable des relations publiques du Vignoble de Château Latour. C’est un domaine situé au cœur du Médoc.

En effet, Florence Pinault, née en 1963, est mariée à N. Rogers. Une union solide, qui a donné naissance à deux fils. Il s’agit en particulier de Louis Rogers-Pinault et de Charles Rogers-Pinault. Elle est la demi-sœur de Laurence Pinault, François-Henri Pinault et de Dominique Pinault.

Aujourd’hui décédée, elle laisse derrière ses deux enfants. Florence Pinault aura mené une vie bien remplie. En ce qui concerne les dons liés aux funérailles, ils peuvent être adressés à l’institut International de Cancérologie de Paris. C’est un institut géré par le professeur David Khayat.