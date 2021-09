Décès de Jean-Paul Belmondo : les larmes de Cyril Hanouna en direct sur TPMP !

Le cinéma français est en deuil. Ce lundi 6 septembre 2021, une légende, un acteur charismatique, Jean-Paul Belmondo s’est éteint à l’âge de 88 ans. C’est vraiment une triste nouvelle pour ceux qui le portaient sincèrement dans leur cœur. Comme beaucoup d’autres, Cyril Hanouna, un animateur sur l’émission ‘’Touche pas à mon poste’’ (TPMP/C8) a dû exprimer sa tristesse par des larmes. Sa disparition en ce jour est un événement tragique pour Cyril Hanouna, qui a souhaité le voir au moins une dernière fois. Qui est Jean-Paul Belmondo ? Que représente-t-il pour Cyril Hanouna ?

L’idole de Cyril Hanouna

Pour Cyril Hanouna, c’est une icône emblématique et son idole à lui. En direct sur l’émission ‘’Touche pas à mon poste’’ de la chaîne C8, l’animateur n’a pas su se retenir et à couler des larmes. Décédé dans sa résidence à Paris à l’âge de 88 ans, ‘’un monstre sacré du cinéma’’ laissait entendre Cyril Hanouna.

Avant son direct, il a écrit un message sur Twitter pour affirmer toute la tristesse qui l’anime actuellement suite à la perte de Jean-Paul Belmondo de même que son mauvais état d’âme. Il a également manifesté son amour pour le grand homme. Il lui rendra donc un hommage, bien qu’il soit toujours abattu.

C’est vraiment difficile pour Cyril qui l’a côtoyé. Se rappelant les souvenirs qu’il a eus avec Jean-Paul Belmondo, Cyril a fondu en larmes pour évacuer sa tristesse. Ensuite, consolé par son camarade Samy Naceri, il reprend quelques minutes plus tard : ‘’J’ai eu du mal à le dire tout à l’heure, mais c’est vrai que cet été, plein de mes potes m’ont dit : il faut qu’on aille voir Jean-Paul. Et j’aurais dû aller le voir. Je regrette de ne pas être allé le voir cet été.’’

L’histoire de Jean-Paul Belmondo

Surnommé Bébel, Jean-Paul Belmondo a vu le jour dans la ville de Neuilly-sur-Seine le 09 avril 1933. Né d’un père sculpteur et d’une mère artiste peintre, Jean-Paul Belmondo était un enfant turbulent qui adorait énormément le sport (surtout la boxe et le football). Pris à défaut, ces études ont été substituées par son amour pour la scène. En 1952, il a été admis au conservatoire chez Raymond Girard. Jean-Paul Belmondo a été formé ainsi par Pierre Dux durant 05 ans et débute ensuite dans des rôles alimentaires au cinéma.

Attiré surtout par le théâtre, il a finalement connu son premier succès en 1958 dans le film Oscar au côté de Pierre Mondy. Avec son talent qui commençait à se refléter, il a été vite repéré par Jean-Luc Godard. Un producteur peu connu, mais avec qui il s’est beaucoup attaché et a pu atteindre sa gloire.

Acteur principal dans ‘’À bout de souffle’’, Jean-Paul Belmondo a connu un succès resplendissant avec ce film produit par Jean-Luc Godard. Ainsi, il monta en échelle et s’imposa définitivement comme une icône dans le domaine du cinéma. Grâce surtout à ces trois films, le voleur en 1967, la sirène du Mississipi en 1969 et le Stavisky en 1974. Ceci lui a permis d’être appelé par la suite Bébel. Jean-Luc Belmondo est allé très loin dans son style du cinéma et a vraiment impacté la cinématographie française. Un acteur mélangeant comédie et action. Au bout de 60 ans de carrière, il a pu comptabiliser 80 films à son compte.