Décès de Naya Rivera : un bouleversant hommage rendu lors des GLAAD Awards

Avec le coronavirus, la cérémonie a pu se dérouler en ligne, les internautes ont tout de même pu la suivre grâce aux réseaux sociaux. Les personnes nommées avaient eu l’occasion de proposer une vidéo afin de remercier les fans. Les GLAAD Media Awards permettent notamment de récompenser les productions en faveur de la communauté LGBTQ+. Il n’est donc pas surprenant qu’un hommage ait été rendu à Naya Rivera puisqu’elle était en couple dans la série avec une femme.

De nombreux commentaires élogieux en faveur de Naya Rivera

Il y a quelques mois, la jeune femme perdait la vie après une sortie en bateau avec son petit garçon. Les premiers éléments de l’enquête ont montré qu’elle aurait été emportée et elle serait morte noyée alors qu’elle avait pu sauver son enfant. À la découverte de cette actualité peu réjouissante, le casting de Glee a notamment pu s’exprimer après cette perte qui n’est pas la première.

Demi Lovato a par exemple pu remercier Naya Rivera notamment pour sa prestation qui a mis en valeur la communauté Queer .

. L’actrice aurait également inspiré de nombreuses femmes dans le monde, l’hommage était donc poignant pour les fans présents.

Il était également très émouvant de découvrir l’ensemble du casting en vidéo et vous pouvez d’ailleurs la découvrir sur YouTube.

Les qualités humaines de Naya Rivera ont été au coeur de cet hommage, les acteurs ont eu de nombreux propos très élogieux pour remercier leur collègue. Vous vous souvenez sans doute que le soutien avait été important à la suite de la disparition de la jeune femme. Les acteurs et les actrices avaient aussi fait le déplacement aux abords du lac pour tenter de donner de la force à Naya Rivera, qui a malheureusement été retrouvée sans vie.

Il faut également noter que les talents en tant qu’actrice de Naya Rivera ont été évoqués lors de cet hommage proposé aux GLAAD Awards. Jane Lynch a également précisé que l’actrice était mignonne, une excellente danseuse et elle a souvent été bluffée par les répliques ou encore son jeu sur scène. Les avis sont donc positifs pour cette talentueuse actrice qui était aux côtés de son fils Joey lorsque le drame s’est produit.

Premier aperçu de la réunion du casting de Glee pour rendre hommage à Naya Rivera lors des GLAAD Awards qui auront lieu demain.pic.twitter.com/61QWcJJUg4 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) April 7, 2021

Un membre régulier de la communauté Glee

Si vous ne connaissez pas cette série, sachez qu’elle mise sur le chant et la danse. Les acteurs sont alors nombreux à avoir été révélés alors que certains fans estimaient que le casting était clairement maudit après le décès de l’un des acteurs quelques années auparavant. Après quelques saisons, la série Glee a tiré sa révérence, mais les fans sont toujours aussi nombreux à découvrir ce programme sur les plateformes de streaming par exemple. En effet, via Netflix, vous pouviez découvrir l’intégralité des épisodes.

Comme Jane Lynch a pu le préciser, Naya Rivera était au départ une simple danseuse dans la série, mais elle est rapidement devenue un personnage à part entière de cette production qui a connu un succès mondial. Demi Lovato a également précisé qu’elle serait toujours reconnaissante d’avoir joué la petite amie de Naya Rivera dans la série Glee. En effet, leurs personnages à savoir Santana et Dani sont devenus mondialement connus dans le monde LGBTQ+ et ce ne sont pas les seuls. Certaines séries et même des films prônent cette communauté, cela apporte de la visibilité et permet de véhiculer un message d’espoir et poignant.

L’hommage de Naya Rivera était donc attendu pour cette cérémonie et les fans ont été nombreux à être très émus.