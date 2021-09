Décès de René Malleville, M. Pokora dévasté lui rend hommage !

Pokora et René Malleville ex-chroniqueur de touche pas à mon poste partageaient la passion du football et surtout pour le même club qu’est l’Olympique de Marseille. Ainsi, dès que le chanteur a appris la mauvaise nouvelle quant au décès de René Malleville, il s’est empressé de lui rendre un vibrant hommage via son compte Twitter.

View this post on Instagram A post shared by Footye 🇨🇵 (@foot_ye)

Un coup d’œil au passé

Quelques semaines plus tôt, l’ancien supporter de l’Olympique de Marseille annonçait la dégradation de sa santé. « Je m’adresse aux millions de messages reçus, qui me font trop de bien, mais excusez-moi je ne peux répondre à tous. Sachez que vous me donnez un courage incroyable, j’en ai besoin dans ces moments-là. Pensez bien que je ne me trouve pas au mieux, je vous embrasse tous », avait-il écrit sur Twitter.

Il était atteint d’un cancer, mais avait promis de se battre pour s’en remettre. Effectivement, il a lutté de toutes ses forces contre la maladie, mais cette dernière a fini par l’emporter ce dimanche 19 septembre.

La nouvelle s’est vite répandue et Matt Pokora a été l’un des premiers à adresser un hommage au plus grand supporter de l’Olympique de Marseille qui a tiré sa révérence à l’Age de 73 ans. « René, n’oublie pas de leur débriefer les matchs de notre OM là-haut! Tu vas nous manquer ici. Repose en paix », a publié M. Pokora, qui vient de faire ses premiers pas au théâtre, dans la pièce ‘’Les Grandes ambitions’’. Un rappel du passé que les deux célébrités ont vécu en tant que passionnés du football à Marseille.

View this post on Instagram A post shared by @apax_vador

L’OM et d’autres personnalités dévastées écrivent…

Qui connait René Malleville doit aussi connaitre ses débriefs bien trempés dans la rubrique ‘’Minute de René’’. L’olympique de Marseille, son club de cœur, a tenu également à lui rendre des hommages dignes de sa fidélité. « Bien plus qu’un supporter. C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de René Malleville. L’Olympique de Marseille tient à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à sa famille », a publié le club phocéen sur son compte twitter.

Pendant le même temps, de nombreuses célébrités ainsi que des personnalités se succèdent pour rendre leur hommage à cet homme qui aura marqué d’une manière ou d’une autre, la télévision française. Cyril Hanouna avec qui il partage le plateau de ‘’Touche pas à mon poste ‘’ a également exprimé sa tristesse. « Je viens d’apprendre la disparition de René Malleville. Je suis dévasté. Je l’aimais tant. Il a marqué l’histoire de ma vie et je garderai à jamais son sourire et les rigolades qu’on a faites ensemble gravés dans ma tête. Mes pensées vont à sa famille. Tu vas tant nous manquer », a-t-il écrit sur twitter.

Maxime Guény, lui, dans son hommage garde encore des souvenir du sexagénaire. « Je viens d’apprendre la disparition de René Malleville. Je suis dévasté. Je l’aimais tant. Il a marqué l’histoire de ma vie et je garderai à jamais son sourire et les rigolades qu’on a faites ensemble gravés dans ma tête. Mes pensées vont à sa famille. Tu vas tant nous manquer », s’est-il plaint dur les réseaux sociaux.