Décès de Tonton David : petit imbroglio sur les réseaux sociaux pour un hommage

Sur les réseaux sociaux, une multitude de personnes ont pu rendre hommage à ce chanteur disparu à la suite d’un AVC apparemment. Une cagnotte a même été lancée sur Internet pour tenter d’offrir des obsèques dignes de ce grand artiste. En parallèle, les inconnus et les personnalités n’ont pas hésité à partager leur tristesse et leur surprise de découvrir le décès de Tonton David qui s’apprêtait à proposer aux fans un nouveau disque. Princess Erika a également pris la parole selon Purepeople en ciblant notamment Roselyne Bachelot à tort.

Depuis quelques jours, les hommages se multiplient notamment sur les réseaux sociaux, tout le monde a un petit mot à adresser au chanteur. Toutefois, Princess Erika, qui était aussi une figure emblématique de la chanson française il y a quelques années, a décidé de s’exprimer. Elle avait donc taclé Roselyne Bachelot notamment pour informer tout le monde qu’à la date du 21 février 2021, aucun hommage n’avait été partagé par la ministre de la Culture.

Nous sommes dimanche 21 février et je suis étonnée et peinée qu’il n’y ait eu aucune réaction de notre ministre de la culture @R_Bachelot à la mort de Tonton David, disparu brutalement mardi. Un artiste essentiel, engagé et extrêmement populaire. Pas un mot…

— Princess Erika (@PrincessErikaPr) February 21, 2021