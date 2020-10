Décision radicale pour Vivement Dimanche : les chroniqueurs ne seront pas reconduits !

Michel Drucker a évité l’infarctus de justesse, et fin septembre 2020, il subissait une opération du cœur dans le plus grand des secrets. Une opération qui fort heureusement s’est bien passée et a donné de nouvelles idées au présentateur de Vivement dimanche !

Une opération du cœur tenue secrète

Du haut de ses 78 ans, le célèbre animateur a dû subir une lourde opération du cœur visant à “déboucher les artères coronaires”. Une opération qui lui a permis d’écarter tout risque d’infarctus.

Et si cette intervention chirurgicale s’est bien passé d’après le PDG de France Télévisions, cela a obligé le vétéran du PAF a repoussé sa rentrée à la télévision qui jusque là était prévu au 18 octobre 2020.

Le nouveau patron des antennes de France télévision, Stéphane Sitbon-Gomez, a d’ailleurs précisé aux médias que sa convalescence durera encore quelques semaines afin de laisser à l’emblématique présentateur de Vivement dimanche, le temps de se remettre complètement sur pieds : « Michel a besoin de repos. Il ne sera pas à l’antenne pendant encore quelques semaines. Nous allons attendre qu’il soit complètement rétabli. » avait-il notamment déclaré lors d’une conférence de presse.

Et si le célèbre présentateur de France 2 ne s’est pas encore exprimé suite à son opération, ses proches et ses amis n’ont pas manqué de le faire pour lui afin de rassurer ses fans.

Michel Drucker prépare déjà son grand retour à la télé

La vétérinaire et chroniqueuse de Vivement dimanche, Hélène Gateau, était l’invitée d’Un éclair de Guény, animée par Maxime Guény sur Radio VL diffusée ce mercredi 7 octobre 2020. Et c’est notamment à l’occasion de cette émission qu’elle a donné des nouvelles de l’emblématique présentateur.

Les deux personnalités du petit écran avaient tissé une solide amitié au cours des émissions et leur passion commune pour les animaux les avait énormément rapprochés avec le temps.

Lorsque la chroniqueuse avait appris que l’opération de Michel Drucker allait avoir lieu fin septembre, elle s’était empressée de témoigner son inquiétude et son soutien pour l’animateur de 78 ans.

Heureusement, tout s’est bien passé, et la chroniqueuse a tenu à le souligner lors de son passage dans l’émission de maxime Guény : « Il est en convalescence. Ça se passe bien ».

Mais cette dernière s’est également confié sur le fait que cette annonce a été un choc et un coup dur pour tout le monde.

Cependant, d’après les dernières informations, Michel Drucker va bien, tellement bien qu’il est déjà en train de penser à son grand retour à la télé à la fin de sa convalescence.

Un nouveau format pour Vivement dimanche, sans chroniqueurs

Si la date de son grand retour sur les petits écrans n’a pas encore était donnée, le célèbre présentateur a cependant pris une grande décision, celle de poursuivre son emblématique émission Vivement dimanche, mais sans ses chroniqueurs. Coup dur !

Pendant le confinement, tout le monde a dû s’adapter, et pour pouvoir poursuivre l’émission tout en respectant les nouvelles réglementations, Michel Drucker avait été obligé de modifier légèrement le format de son émission.

Vivement dimanche s’était alors transformé en un tête-à-tête entre le présentateur et son invité. Une nouvelle formule qui l’a finalement séduit, puisque le présentateur a décidé de l’adopter définitivement pour son grand retour à la télé.

Hélène Gateau n’a cependant pas pu contenir son émotion face à cette nouvelle, car du fait de son absence, les invités de Vivement dimanche n’auront désormais plus le plaisir de découvrir ses adorables animaux durant l’émission.

En attendant le rétablissement et le grand retour de l’emblématique présentateur sur France 2, la chaîne de télé a décidé de proposer une rediffusion des meilleures émissions de Vivement dimanche à ses téléspectateurs.

De quoi faire tenir les fans de Michel Drucker jusqu’à ce qu’il soit de nouveau sur pied !

Bon rétablissement Michel !