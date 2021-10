Déco intérieure : 5 astuces pour avoir une déco chic et rustique à la maison !

Obtenir une décoration intérieure des plus originales n’est pas toujours un objectif facile à atteindre. C’est pour cela que certains se tournent vers le style rustique et soigné qui arrive à produire la plupart du temps un décor qui sort de l’ordinaire. Pour réussir à adopter parfaitement ce modèle de décoration, il est néanmoins important de connaître quelques informations de base qui vous guideront durant vos différents travaux d’aménagement.

Opter pour du mobilier de bois recyclé

À la fois beau, original, résistant et allant dans le sens de la lutte pour la protection de l’environnement, le bois recyclé est très apprécié comme matière pour concevoir des meubles de maison.

Un meuble en bois réutilisé par son aspect unique caractérisé par ses défauts remarquables apporte à presque tout type de décoration de l’originalité et de la convivialité. Ce bois ayant déjà servi le plus souvent à la fabrication de bateaux ou de charpente affiche aussi des avantages économiques, car n’étant pas trop coûteux. Il est également écologique, car luttant contre le déboisement des grandes forêts.

De plus, ces meubles en teck, en acacia et autres bois recyclés s’entretiennent très facilement. À l’aide d’un chiffon propre, vous pouvez juste enlever efficacement la poussière de la surface de vos meubles et ils retrouveront leur éclat.

Opter pour des nuances de couleurs claires pour votre espace mural

La beauté de votre décoration rustique et chic sera aussi fonction de la couleur de peinture appliquée à vos murs.

Les couleurs neutres comme le gris, le marron clair, la taupe, le blanc ou encore le beige sont des nuances assez sensationnelles qui permettent de former une parfaite harmonie avec le mobilier.

Évitez donc si possible pour ces parties de votre maison les couleurs vives quand il s’agit de décoration rustique.

Opter pour des accessoires rustiques et élégants

Adopter des accessoires de décoration rustiques et chics pour une atmosphère de campagne est également essentiel pour atteindre votre but final. Généralement, pour ce type de décoration, vous pouvez par exemple opter pour un parquet de couleur sombre qui pourra aller avec des meubles et des murs plutôt en teintes neutres.

Choisissez également des accessoires traditionnels ou sauvages. Il peut s’agir de meubles en bois de chêne, de vases anciens, de divans nattés, une tête de cerf ou d’un autre animal de votre choix au mur, une bibliothèque de vieux documents, une cheminée et d’autres accessoires de décoration artisanale.

Intégrer un peu de modernité dans votre style de campagne

Tenant compte de l’époque à laquelle nous vivons, il n’est pas déconseillé de faire usage de quelques matériaux modernes pour donner plus de lueurs à votre décoration rustique.

Selon votre goût, vous pouvez alors essayer de réinventer votre espace en modifiant légèrement les couleurs de base ou en optant pour un canapé moderne au milieu de plusieurs meubles en bois recyclé.

Si ce type d’habitation est majoritairement caractérisé par du bois, des pierres, de la terre et du feu, il serait aussi bien d’apporter une touche de métal et de technologies nouvelles au niveau des aspects de construction de votre maison. Vous pouvez aussi moderniser certaines pièces privées comme la chambre ou la salle de bain.