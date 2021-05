Déconfinement : le gouvernement applique de nouvelles règles, découvrez-les au plus vite

Après un confinement de quatre semaines, ne pensez pas que les restrictions sont de l’histoire ancienne. Malheureusement, la réalité est clairement différente puisque des règles sont toujours en vigueur. Emmanuel Macron a pu évoquer ces interdits qui ont pris effet le 3 mai et qui seront au rendez-vous pour la plupart jusqu’au 19 mai, date à laquelle les restaurants auront l’occasion d’ouvrir leurs terrasses.

Le Top 3 des nouveautés après le déconfinement

Alors que les ponts de mai sont l’occasion de se ressourcer et de découvrir de nouvelles régions, il peut être judicieux de bien se renseigner par rapport aux interdits et aux autorisations. Il serait dommage d’écoper d’une amende alors que vous pourriez tout de même l’éviter.

Les déplacements à plus de 10 km et entre les régions sont tout à fait possibles sans aucune attestation ou un motif. Le couvre-feu n’a toutefois pas été supprimé et Emmanuel Macron a fait le choix de le maintenir à 19 heures, vous devez donc avoir une attestation avec un motif valable. Les commerces, les restaurants et tous les établissements fermés n’ont pas le droit d’ouvrir sauf pour la vente à emporter, le click and collect ou la livraison.

Il faudra attendre le 19 mai prochain pour avoir enfin la possibilité de découvrir les terrasses, les commerces et plusieurs établissements qui étaient à ce jour fermés. Les cinémas pourront aussi vous tendre les bras, il faut alors attendre quelques jours encore pour retrouver une vie un peu plus « normale ».

🇫🇷🎬 CINÉMA I Récapitulatif de certaines futures sorties au #cinéma (pour la #réouverture) : – Demon Slayer (19/05)

– Tom & Jerry (19/05)

– Conjuring 3 (02/06)

– Black Widow (07/07)

– Fast & Furious 9 (14/07)

– American Nightmare 5 (14/07 ou 04/08) (AlloCiné) #Déconfinement pic.twitter.com/3TqfZJG0c0 — Conflits France (@ConflitsFrance) May 2, 2021

L’étape du 19 mai sera très importante

Les Français attendaient le 3 mai avec la plus grande impatience pour découvrir le déconfinement, mais les restrictions sont toujours en vigueur par rapport à certains établissements. De ce fait, la date du 19 mai est attendue avec vigueur puisque ce sera l’occasion de profiter un peu plus des journées tout en respectant bien sûr la distanciation sociale ainsi que les gestes barrières. De plus, le couvre-feu sera décalé à 21 heures avant d’être supprimé en juin prochain. Si tout se passe comme le gouvernement peut l’espérer, il est important de préciser que les restrictions pourront être supprimées pendant les vacances d’été.

La levée des restrictions sera valable uniquement si la situation sanitaire le permet. Dans le cas contraire, le gouvernement appliquera comme Ouest France peut le préciser dans ses colonnes un taux d’incidence qui sera appliqué pour les différents départements. De ce fait, lorsque le taux de 400 pour 100 000 habitants est dépassé, vous aurez toujours des restrictions plus ou moins importantes. Même si les conditions s’améliorent, n’oublions pas que le virus est toujours dans nos vies, il contamine toujours de nombreuses personnes au quotidien.