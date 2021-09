Décoration de chambre pour bébé : voici ce que vous devez savoir avant de vous lancer !

L’arrivée d’un nouveau-né dans la famille est généralement synonyme de joie pour les parents. Ils sont notamment enthousiastes à l’idée de lui acheter ses premiers habits ou de décorer sa chambre. Afin de garantir l’épanouissement de votre petit trésor, ce dernier aspect devra être fait suivant certaines règles. Tout comme les adultes, les bébés ont des goûts qui garantissent durant l’aménagement de leur espace de vie leur confort et leur bien-être. Voici donc quelques critères et astuces à prendre en compte dans votre projet de décoration de la chambre de votre bébé.

Savoir choisir la bonne couleur pour les murs

Comme dans tout processus de décoration, le choix de la couleur de la peinture de la chambre est important. S’agissant de la décoration de la chambre d’un nouveau-né, il l’est encore plus compte tenu de plusieurs facteurs.

Dans un premier temps, la couleur de la chambre peut accorder à votre bébé un sentiment de sécurité, du moment que cette dernière ne l’effraie pas. C’est pour cela qu’il est généralement déconseillé les couleurs sombres comme le noir ou encore le gris.

Dans un second temps, la couleur de la chambre de votre petit ange peut également favoriser son sommeil lorsqu’elle n’est pas trop vive. C’est pour cela qu’il est recommandé d’utiliser des couleurs sobres comme le blanc, le beige, le bleu pâle ou alors le rose clair. Par contre, d’autres couleurs comme le rouge foncé, le jaune ou encore le vert sont à éviter.

Entourer votre enfant de motifs attractifs dessinés sur les murs de la chambre

Pour un être humain, les facultés d’éveil et d’attention se cultivent dès les premiers mois. Il est donc important que vous soyez en mesure de commencer à stimuler le plus tôt possible les sens de votre petit trésor notamment sa vue.

Pour atteindre facilement cet objectif, il vous est conseillé de décorer à l’aide de beaux et inoffensifs graphiques l’espace mural de la chambre de votre bébé. Cela aura pour effet de l’égayer tout en lui permettant de développer sa curiosité et ses facultés mémorielles. Pourquoi pas quelques dessins du Père Noël et ses rennes volant dans les airs ou encore quelques représentations de bonhomme de neige peints dans un décor de plage ? Vous ne serez limité dans cette initiative que par votre imagination.

Opter pour des jouets et autres accessoires stimulants

Pour équiper la chambre de votre nouveau-né en jouets, on ne vous demandera pas d’acheter un pistolet à eau. Toujours dans le but de développer au maximum ses réflexes et ses sens, un certain nombre de gadgets sont à envisager.

D’une part, vous pouvez opter pour des articles figés normalement une poupée décorative. Il peut s’agir de la représentation d’un grand, mais inoffensif ours polaire tout comme d’une petite poupée de princesse bien costumée. Placés à côté du berceau, ils peuvent servir de compagnon idéal à votre bébé dans son univers imaginaire.

D’autre part, vous pouvez également opter pour les objets animés notamment une boîte de musique ou des décorations mouvantes placées au-dessus de son berceau.

Ces différents conseils vous permettront désormais de savoir un peu mieux l’essentiel à faire pour offrir à votre petit ange la meilleure des premières demeures.