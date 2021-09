Décoration de cuisine : voici les 4 papiers peints qui ont ravi la vedette en cette année 2021 !

Pour redonner du look à la cuisine, beaucoup de personnes se tournent actuellement vers les papiers peints qui sont très en vogue. Parmi ce type de décoration, 4 thèmes reviennent le plus souvent. Pour en savoir plus, découvrez 4 papiers peints qui ont ravi la vedette en cette année 2021.

Papiers peints de cuisine inspirés par la nature

L’un des tout premiers motifs que nous analyserons est surtout celui qui préconise diverses formes de nature : arbres, fleurs, animaux, paysages, etc.

Vous avez certainement du mal à choisir ! Voici quelques modèles les mieux connus de cette catégorie qui domineront la tendance des papiers peints de cuisine :

La forêt

Si la forêt est la principale source d’inspiration de nombreux artistes, ce n’est pas un hasard.

Remplie de plusieurs énigmes, la forêt s’est avérée être une bonne idée de décoration murale de cuisine. Arbres, troncs, branches, etc., à vous de voir le papier peint qui correspond le mieux à votre style. Afin de sublimer votre ambiance naturelle, pensez à ajouter quelques plantes vertes d’intérieur.

Si vous êtes fan de décoration minimaliste, notamment une combinaison de seulement deux couleurs, nous vous recommandons de choisir du papier peint blanc et noir, qui ne mettra pas du cafouillage dans votre décoration intérieure.

La conception tropicale

Les papiers peints tropicaux peuvent réveiller l’espace d’une excellente manière. L’on pourrait même se croire dans une jungle.

Des réalisations de bananier, palmier et autres plantes exotiques tapissent les coins de la pièce d’un feuillage luxuriant qui ont des nuances vertes créant ainsi un vrai mur végétal dans la cuisine moderne.

Afin de sublimer la décoration avec un design plus dynamique, privilégiez les imprimés aux feuillages tropicaux. Vous ne serez pas déçu de votre choix.

Ce modèle de papier peint pour la cuisine concorde parfaitement avec la cuisine verte qui gagne en popularité ces dernières années. Que ce soit dans les cuisines en bois ou autres, tous ces éléments sont encore au rendez-vous !

Le papier peint de cuisine en brique

Le papier peint brique cuisine, aussi appelé papier peint trompe-l’œil, fait fureur dans la décoration d’intérieur depuis de nombreuses années.

Ces papiers peints peuvent parfaitement imiter presque tous les types de matières premières et domineront certainement la tendance de cette année.

Ce modèle de papier peint de cuisine élégant pour 2021 correspond à presque tous les styles de décoration d’intérieur. Cependant, il rentre le mieux dans les endroits monochromes ou bicouleurs… Vous pourrez ainsi créer un mur d’accent qui sublimera vos invités et deviendra le point culminant de votre maison.

Tendance papier peint pour la cuisine prônant les formes géométriques

Des motifs géométriques sont installés depuis de nombreuses années dans les décorations murales de la cuisine, insufflant de la vitalité dans la pièce de manière ultra tendance.

Quant au papier peint de cuisine original, vous pouvez choisir une variété de couleurs et de motifs pour trouver le design qui s’adapte le mieux à votre style.

Pour les cuisines blanches et bois, les experts conseillent généralement des tons neutres embellis par quelques couleurs populaires.