Décoration : les objets pour rendre votre maison tendance en 2021 ! 

La maison est l’endroit où l’on se sent le mieux, où l’on se crée des souvenirs en famille, où l’on partage des moments heureux avec son conjoint ou ses amis. Pour en faire un cadre encore plus chaleureux et convivial, nous vous proposons de la mettre au goût des tendances déco 2021. Il existe une multitude d’objets et de meubles dont vous disposez pour personnaliser et changer la dynamique de votre intérieur.

La poterie artisanale

Utilisée depuis plusieurs années comme élément de décoration, la poterie revient au goût du jour en proposant des objets plus colorés et plus tendance aussi bien pour orner vos tables que vos bureaux et cheminées. Elle donne du pep’s à votre cuisine avec des assiettes fantaisistes en céramiques ou de la vaisselle tattoo.

Vous pouvez utiliser la poterie aussi bien quand vous dressez la table pour vos invités, ou juste comme ornements. Le petit plus, c’est que vous avez la possibilité de les réaliser vous-même dans l’un des nombreux ateliers de poterie de votre région. Vous en serez d’autant plus fier.

Les fleurs séchées

Les fleurs sont un excellent élément de décoration que vous pouvez agencer en fonction de leurs couleurs tout en jouant avec les tailles. Le petit bémol, c’est qu’elles ont tendance à faner et à se dégrader.

Vous avez donc la possibilité de plutôt opter pour des fleurs séchées résistantes présentées dans des bocaux transparents. Vous pourrez les poser dans votre chambre et même au salon. Les fleurs séchées peuvent également se présenter sous forme de pots-pourris pour leur senteur et leur côté nature.

Les décorations murales

Permettant de faire ressortir vos meubles et la peinture tout en jouant avec les matières, les décorations murales apportent un petit plus. Elles se présentent sur plusieurs formes et vous pouvez donc par exemple opter pour un tissage mural artisanal en bambou, attrape-rêves, plateau en osier tressé, pour leur côté détente.

Les miroirs sont également une alternative qui en agençant les formes donnant un côté déstructuré tendance à votre salon par exemple. Enfin, les masques, les visages muraux et, les horloges, qu’elles soient en bois ou murales, peuvent également faire ressortir le côté vintage de votre maison.

Les objets big size

Les objets de grandes tailles sont souvent choisis pour apporter plus de reliefs et de vie à des décorations sobres. Elles accrochent le regard et apportent de l’harmonie dans un décor trop simple. Si la plupart des décorateurs optent pour des cactus grandeur nature ou des cactus géants, vous pouvez également poser des palettes géantes ou une main pour bouleverser tous les codes.

Les objets connectés

Les lampes, les néons, ou enceintes musicales sont très appréciés par les férus de technologie, car en plus d’avoir un aspect décoratif, il est très utile et rajoute du confort dans la vie quotidienne domestique. Cette double fonctionnalité leur permet de faire varier les éclairages sans se déplacer, de jouer avec les sons dans toutes les pièces et de régler l’électroménager.

On comprend tout de suite leur utilité. Vous avez un choix infini pour orner votre domicile alors n’hésitez pas à faire votre choix.