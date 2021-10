Décoration : Voici la meilleure astuce pour ranger l’entrée de votre demeure avec style !

L’entrée est la vitrine de la maison entière. Elle doit donc être accueillante et surtout bien aménagée. Une entrée bien aménagée facilite les entrées comme les sorties des personnes. Mieux vous structurez votre entrée, plus vous gagnez en temps. Si vous avez besoin d’aide, voici quelques idées pour vous en sortir.

Faites un aménagement sur mesure

Chaque mètre carré d’un appartement ou d’une maison est précieux. Si vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre pour ne pas gaspiller de l’argent et votre temps, faites appel à un menuisier ou à un architecte. Il pourrait vous fournir plein de rangements et aussi vous aider à optimiser votre espace. Bien entendu, c’est tout un budget que vous devez allouer à ces travaux. Cependant, le résultat final en vaudra sûrement le coup.

Aménager un meuble avec des casiers

Si vous avez un peu d’espace, vous pouvez aménager un casier vestiaire et y organiser vos affaires. Vous pouvez y ranger des accessoires, des sacs, des chaussures, et même vos chapeaux que vous pouvez utiliser en voulant ressortir à nouveau. Vous pouvez l’acheter d’occasion ou de neuf. Pour un joli style, il est préférable de prendre un casier métallique et un pour chaque membre de la famille. Ainsi, chacun aura son coin personnel.

Aménager un portemanteau

Le porte-manteau en général, on l’imagine avec des pieds et se trouvant juste à l’entrée. Ce genre de portemanteau prend généralement de la place. Vu que les mètres carrés sont précieux, le mieux c’est d’aménager un portemanteau adapté à votre entrée. Si vous n’avez pas assez d’espace pour un portemanteau debout, optez pour un portemanteau plat. Il sort de l’ordinaire vu qu’il se pose sur le mur en hauteur.

Aménager des patères

La rentrée a commencé, et de retour de l’école, les enfants ont souvent tendance à laisser traîner chaussures, manteaux et cartables partout sur leur chemin. Le mieux pour leur apprendre à ranger leurs affaires, c’est de mettre en place une patère à leur taille. Ainsi, ils auront un endroit pour ranger leurs affaires et sans excuse.

Aménager une étagère multifonction

Dès qu’on rentre, on a une multitude de petites choses que l’on range souvent comme les lunettes, la tablette, les clefs, les lunettes, la monnaie etc. En mettant une petite étagère multifonction sous la forme d’une petite bibliothèque, ou des contenants pouvant servir de vide-poche pourraient être d’une grande aide. Plus besoin de se demander où se trouvent les clés de l’appartement ou celle de la voiture avant de sortir.

Aménager un banc avec des rangements intégrés

Avoir un banc à l’entrée permet à la personne qui entre de pouvoir s’asseoir. Souvent, il y a tellement de petits accessoires à sortir des poches et ranger avant de rentrer dans la salle de séjour que lasse de faire tout sortir, il est préférable de les garder. Avec un banc et des rangements intégrés, la tâche paraît beaucoup plus facile. Les rangements intégrés au banc permettent également de pouvoir y ranger les chaussures et autres accessoires que vous pourrez utiliser à votre prochaine sortie.