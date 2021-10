Décoration : voici les critères à prendre en compte pour le choix de votre parquet de sol !

Opter pour un bon parquet de sol pour votre maison constitue un détail important concernant votre décoration intérieure. Mais face à la multitude d’éléments à prendre en considération, se décider sans faire d’erreur n’est pas toujours très simple. C’est pour cela qu’il est essentiel de connaître les critères les plus objectifs qui vous permettront d’opérer le bon achat en la matière.

La nature et la configuration de votre pièce

La largeur des lames de votre parquet dépendra de la nature et de la surface de votre pièce. Si la pièce est petite, elle est plus adaptée à des lames minces. Des lames larges dans une petite surface donnent l’impression de rétrécir davantage votre pièce. De façon concrète, pour un espace d’un volume en dessous de 15m2, choisissez une lame d’au plus 15cm de large.

Par contre, pour un espace un peu plus grand allant à 40m2, vous pouvez installer des parquets avec une lame d’environ 20cm de large. D’un autre côté, vous avez le choix entre un parquet massif, un parquet contrecollé ou un parquet stratifié. Du point de vue de la stabilité, le contrecollé se dilate moins au fil des années et est plus stable.

La facilité de nettoyage et la résistance de la matière

L’entretien d’un parquet de sol n’est pas toujours facile à assurer. Il faut donc tenir compte à l’achat de sa faculté à retenir ou non les saletés. Dans un premier temps, si vous disposez d’un parquet en bois, le nettoyage se fait en deux étapes. La première étape consiste à dépoussiérer le parquet avec un balai ou un aspirateur puis nettoyer avec une serpillière humide. La seconde étape fait appel à l’utilisation du savon noir et d’une éponge pour enlever les tâches.

Dans un second temps, si vous avez un sol stratifié, utilisez tout simplement du vinaigre ou un liquide de vaisselle qui permettra de dégraisser et de faire briller votre parquet. Le nettoyage de ce type de sol s’avère très peu compliqué.

Vos préférences en termes de couleurs

Un peu partout dans les ménages, l’on remarque que le parquet en teinte clair est plus apprécié. Les couleurs claires comme le blanc, le beige, le gris ou le marron sobres et s’adaptent plus facilement à la décoration intérieure. Par contre, les couleurs vives comme le rouge, le jaune sont plus frappantes et éclatantes.

Mais notons que le plus important consiste à agencer la couleur de votre parquet aux couleurs de votre intérieur. Les parquets de couleurs foncées vont mieux avec un intérieur lumineux et inversement les parquets clairs avec une luminosité moins intense.

Votre budget

Comme on le dit souvent, la qualité a un prix. Si vous souhaitez poser par exemple un parquet massif sur le sol de votre demeure, vous pourrez dépenser une somme allant de 30 jusqu’à 150euros le m2.

Dans le même temps, pour un parquet contrecollé, vous ne dépenserez pas plus de 120euros par m2 pour vous acheter la meilleure qualité. Pour un parquet stratifié par contre, votre budget au m2 doit se situer entre 10 et 50euros. Faites donc votre choix en fonction de votre goût mais surtout de votre portefeuille.