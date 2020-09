Découvrez 7 séries dont les épisodes ont été censurés après avoir engendré de gros scandales !

Un personnage profane un drapeau dans « Seinfeld »

Une scène dans le 20e épisode de la 9e saison de « Seinfeld » montre Kramer bruler un drapeau portoricain, puis il marche dessus afin d’éteindre le feu. La scène a fait scandale chez les Portoricains. Ces derniers ont alors parlé par la voix du président de la Coalition nationale portoricaine qui a qualifié la scène d’insulte inacceptable. Interpelée par le fait, la NBC a présenté des excuses publiques et a interdit la diffusion de l’épisode durant les années qui s’ensuivirent.

Une scène de « Grey’s Anatomy » qui a été scandalisé en Inde

Dans le 5e épisode de la 5e saison de « Grey’s Anatomy », une scène montre Erica Hahn et Callie Torres, incarnés respectivement par Brooke Smith et Sara Ramirez, en train de faire l’amour pour la première fois. Ayant peur de ne pas en être capable, Callie sollicite alors les conseils de Mark Sloan (Eric Dane). En Inde, cette scène a alerté le Broadcasting Content Complaints Council (BCCC), organisme en charge du contrôle des mass medias qui l’a vu d’un mauvais œil. Par conséquent, elle a réclamé la censure de l’épisode.

Hannah se donne la mort dans « 13 Reasons Why »

Une scène dans le dernier épisode de la 1e saison de « 13 Reasons Why » montre Hannah en train de se suicider. Le scandale est venu plus tard lorsque le résultat d’une étude parue dans Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry a démontré que cette scène favorisait indirectement le suicide chez les jeunes adolescents. Par conséquent, Netflix, en accord avec les producteurs et Brian Yorkey, le créateur de la série, l’a censuré.

Un très mauvais exemple donné par « Hawaï police d’État »

Le 16e épisode de la 2e saison de la série « Hawaï police d’État » s’est retrouvé au cœur d’un scandale qui lui a valu d’être censuré. En effet, le CBS en a décidé ainsi après qu’un téléspectateur a avoué avoir essayé une astuce pratiquée par un personnage dans une scène de l’épisode. Il s’agissait d’une méthode pour « se pendre sans mourir ». Cet aveu du téléspectateur imprudent a même entrainé le retrait de l’épisode des DVD par mesure de précaution.

Des propos indignant dans « La Quatrième dimension »

Le 31e épisode de la 5e saison de « La Quatrième dimension » met en scène Fenton, un ancien combattant américain qui discute avec un jeune japonais. Le vétéran américain lui raconte ses souvenirs de guerre. Au fil de son récit, Fenton hausse petit à petit le ton et devient de plus en plus violent. Ensuite, les deux hommes se partagent des secrets confidentiels.

Cette scène a indigné les vétérans de guerre qui n’ont pas approuvé les propos tenus par les deux personnages au cours de leur discussion. Par la suite, l’épisode a été supprimé aux États-Unis.

Une sorcière trop terrifiante dans « Sesame Street »

Le 847e épisode de « Sesame Street », un programme télévisé américain pour enfant, aurait provoqué une peur bleue chez les téléspectateurs. Il mettait en scène la sorcière de l’Ouest, alors incarné par Margaret Hamilton. L’évidence a été constatée lorsque certains parents se sont plaints d’avoir été horrifiés par la sorcière. Même si les enfants n’étaient pas aussi apeurés que les adultes à en croire leur témoignage, le Children’s Television Workshop a tout de même retiré l’épisode du domaine de la télévision.

Un épisode des « Simpson » qui parle de Michael Jackson

Il fut un temps ou Michael Jackson était accusé de pédophilie, ce qui a eu des impacts directs sur le 1e épisode de la 3e saison des « Simpson ». Intitulé « Mon pote Michael Jackson », l’épisode raconte qu’Homer a été envoyé dans un hôpital psychiatrique suite à une malencontreuse erreur. Sur place, il croise un dénommé Leon Kompowsky qui se prend pour le roi de la Pop. Ainsi, suite aux scandales dont faisait face le défunt chanteur à cette époque, le producteur des Simpson a censuré l’épisode qui, par la suite, a été retiré des DVD.