Découvrez ces 5 astuces incroyables pour garder votre réfrigérateur propre et sans odeur !

Des produits alimentaires divers sont conservés dans les réfrigérateurs. C’est l’électroménager le plus utilisé dans les maisons. L’entretenir régulièrement est donc nécessaire pour une bonne hygiène au quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus, voici 5 astuces incroyables pour garder votre réfrigérateur propre et sans odeur.

Stockage cadré des aliments

Il est important de disposer de boîtes et de corbeilles pour bien ranger les aliments dans votre réfrigérateur afin d’y avoir accès facilement lorsque le besoin se fera sentir. L’astuce préconisée est de placer une serviette en papier tout au fond des boîtes et corbeilles afin d’éviter les saletés.

En plus de cela, il faudrait veiller à séparer les fruits, les snacks, les légumes et autres. La viande crue quant à elle, doit être isolée et placer dans le tiroir du bas du réfrigérateur.

Entretient interne du réfrigérateur

Pour faire un bon entretien du réfrigérateur, il faudrait avoir à sa disposition du vinaigre et un produit de vaisselle. Ensuite, vous pouvez mélanger ¾ de vinaigre avec ¼ de produit de vaisselle dans un vaporisateur. Avant d’utiliser ce mélange, il est important de mettre hors tension le réfrigérateur. Utilisez enfin, le mélange pour nettoyer votre réfrigérateur.

Vous devez également faire très souvent le tri des aliments périmés et autres ingrédients afin de les retirer. Cela évitera qu’ils s’éternisent dans le réfrigérateur causant ainsi de mauvaises odeurs.

Nettoyage de la surface extérieure du réfrigérateur

Généralement, la surface des réfrigérateurs, se salit très vite autour des poignées. Des empreintes de doigts de même que des tâches sont quotidiennement constatées.

Pour s’en débarrasser, vous avez la possibilité de frotter la surface avec une solution à parts égales d’ammoniac et d’eau. Il est aussi possible de frotter la partie en question avec du bicarbonate de soude, qui quant à lui, nettoie et polit aussi en même temps. Cela permet de maintenir la surface toujours brillante et propre.

Nettoyage du joint

Pour garder son réfrigérateur tout propre, il est important d’entretenir aussi le joint en caoutchouc ou en plastique souple qui encadre le bord intérieur. Il faudrait donc essuyer la saleté avec un chiffon imbibé d’alcool à friction avant de frotter le joint avec un peu d’huile minérale pour l’empêcher de se fissurer. Le joint d’isolation thermique doit être nettoyé au moins une fois par semaine.

Se débarrasser des odeurs

Lorsque le réfrigérateur n’est pas très souvent entretenu, des odeurs diverses peuvent se dégager. Pour donc y remédier, il est possible d’utiliser plusieurs astuces à partir de plusieurs mélanges différents. La première qui soit recommandée est l’utilisation du citron.

En effet, le citron absorbe facilement les odeurs et cela en plus de sentir bon. Il suffit donc de placer tout simplement un citron coupé en deux dans le réfrigérateur. Lorsque cela devient sec au bout de quelques jours et ne dégage plus d’odeur, il faudrait le changer par un autre.

La deuxième astuce préconisée est l’usage du café moulu. Tout comme le mac de café qui s’utilise également, le café est idéal pour disposer d’un réfrigérateur sans odeur. Vous pouvez tout simplement le laisser dans le réfrigérateur en veillant à le changer environ une fois par mois.