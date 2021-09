Découvrez ces astuces beauté incroyables pour vous sublimer !

Vous rêvez d’avoir une peau belle, lumineuse et uniforme sans avoir à changer complètement vos habitudes beauté ? Bonne nouvelle, ces astuces que nous avons produites pour vous montreront votre beauté d’une manière sublime.

Prenez soin des zones fragiles de votre visage

L’hydratation de la peau est la première étape d’une peau saine, mais certaines zones du visage nécessitent une attention particulière. C’est le cas de la zone autour des yeux et autour de la bouche. Peaux sensibles et fragiles, c’est là qu’apparaît la première ligne d’expression. Si vous ne l’avez pas déjà fait, ajoutez des soins oculaires à votre routine de soins de la peau.

Comme notre Eye Magic, vous pouvez opter pour des soins anticernes et anti-poches, un rehaussement du contour des yeux ou des soins antirides. Il en va de même pour la bouche : un traitement local peut retarder l’apparition des rides d’expression et sublimer les lèvres, tout comme le liquide rehausseur de lèvres à l’acide hyaluronique, il peut faire toute la différence !

Contre les signes de l’âge, il faut lutter efficacement

Il existe de nombreuses façons de lutter contre le vieillissement cutané : protégez votre peau du soleil, ayez une bonne hygiène de vie et choisissez une routine de soins parfaitement adaptée à vos besoins. Le secret de beauté parfaite ? Choisissez des soins anti-âge qui contiennent des actifs naturels dont l’efficacité est prouvée.

De nombreux produits de beauté font de merveille pour apporter jeunesse et fraîcheur à la peau ! Le deuxième secret de beauté du visage : le massage anti-âge. Naturel et puissant, il permet de lutter contre les rides et le relâchement cutané.

Évitez d’utiliser des nettoyants à base de savon, qui vont déséquilibrer le pH de la peau

Privilégiez l’huile démaquillante et respectez le film hydrolipidique. Autre secret de beauté : utiliser une lotion nourrissante ou une eau florale le matin. Au réveil, votre peau n’a pratiquement pas besoin d’être nettoyée.

Favoriser la circulation sanguine afin de faire briller le teint

Quand on entend un teint clair, on pense fond de teint, bronzage, anticerne… On oublie parfois qu’on est fait de viande, d’os et de vaisseaux sanguins ! Secret de beauté époustouflante : prenez soin de votre microcirculation sanguine. C’est le secret de beauté essentiel pour un teint beau, uniforme et lumineux. En pratique, il s’agit principalement de massage : lorsque vous appliquez une crème hydratante ou le contour des yeux, prenez un moment pour masser votre visage pour stimuler la circulation sanguine.

Appliquer la crème hydratante de bas en haut

Hydratez-vous votre peau tous les jours ? C’est bien ! En plus de choisir une crème hydratante adaptée à votre type de peau, vous devez également en prendre bien soin.

Notre astuce beauté : appliquez la crème hydratante à la noisette en quatre points du visage, puis commencez par le cou puis vers le front en massant la peau de bas en haut. Objectif ? Lutte contre le relâchement cutané. Autre secret de beauté : effectuer des exercices horizontaux de l’intérieur vers l’extérieur du visage pour lisser la peau et éviter l’apparition des rides.