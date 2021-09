Découvrez ces colorations qui sont nouvelles et qui vous feront vous sentir nouvelle !

En cette période de l’année, nous voulons tous savoir quelle coiffure nous utiliserons pour pouvoir nous rendre à la plage ou à une soirée une fois que nous aurons du temp libre. Pourquoi ne pas essayer de nouvelles couleurs de cheveux populaires sur lesquelles tout le monde est d’accord sur Instagram ? Découvrez ces nouvelles couleurs dans cet article, elles vous feront vous sentir complètement nouveau !

Soft rose gold : kézako ?

Gold rose tendre est une version métallique couleur rosée. Pour cette raison, au lieu de cacher les cheveux derrière une nuance rose clair ou rose vif, nous avons utilisé une fine couche de coloration pour créer une sensation métallique.

Sans aucun doute, la meilleure façon d’obtenir la bonne couleur pour nous est de demander de l’aide à notre coiffeur pour obtenir un travail impeccable. Cependant, pour les esprits aventureux, il existe de nombreux kits de coloriage « gold rose » à réaliser soi-même.

Soft rose gold : que faut-il faire si je suis blonde ?

Par rapport aux personnes aux cheveux blonds, la teinture des cheveux peut prendre plus de temps et est plus destructrice, car vous devez d’abord vous décolorer les cheveux, puis les teindre. Mais après être resté longtemps dans le salon de coiffure, vous pouvez profiter de votre nouvelle couleur de cheveux et tourner la tête n’importe quand, n’importe où ! Essayons ?

Le platine : l’indémodable

C’est un grand classique, mais il a toujours son influence. Cette fibre est beaucoup plus légère que la fibre naturelle. Bien que cette tendance s’applique aux cheveux blonds et bruns, elle peut endommager les cheveux noirs. Dans ce cas, il faut demander l’avis d’un expert. Elle nécessite également certaines réparations. Utilisez un shampooing anti-jaunissement toutes les 4 à 6 semaines pour éviter de tacher votre coiffure.

Le balayage caramel : pour de doux reflets

La couleur chaude et réfléchissante de Beyoncé est très appréciée dans les salons de coiffure. Conviens très bien aux personnes aux cheveux châtains. Veuillez noter que pour rester lumineux, plusieurs traitements capillaires sont nécessaires. Votre coiffeur pourra vous recommander des shampoings et des masques adaptés pour vous teindre les cheveux.

Le smoky hair

Cette tendance inspirée des yeux charbonneux peut prendre une variété de nuances. Sobre et détaillé, il comprend la création de fondus à partir de la couleur naturelle des cheveux. D’autres tons plus foncés sont incorporés dans des lignes fines comme le balayage pour obtenir un effet fumé.

Le noir de jais : un grand retour dans les tendances colorations capillaires en 2021

Cette couleur très satinée s’accompagne parfois d’un léger reflet bleu. Il peut être porté sur des cheveux courts ou longs, avec une frange, des coiffures africaines et même des cheveux lisses en arrière. Assurez-vous de bien prendre soin de vos cheveux pour éviter que la couleur ne s’estompe trop rapidement.

L’undercover colour : dans la tendance bicolore

Cette mode a été initiée par la chanteuse Dua Lipa. Cette tendance de coloration bicolore prend de plus en plus de l’ampleur. Il s’agit de ne colorer que les cheveux visibles ou au contraire uniquement les cheveux cachés. Cette coloration de cheveux convient aux personnes qui possèdent des cheveux mi-longs et longs, et convient également pour faire la fête.