Découvrez ces emblématiques desserts français qui sont appréciés de tous !

Les Français sont littéralement fous de pâtisseries. Une folle rumeur qui n’est pas restée inaperçue depuis des années. Entre mets gourmands, chocolatés, fruités ou crémeux, le choix devient multiple. Ce sont des desserts savoureux qui régalent les papilles et qui sont consommés à la maison comme au restaurant. Quels sont ces emblématiques chouchous des Français ?

1 – Le fondant au chocolat, un régal total et savoureux

Ce dessert est apprécié par 26 % des Français et se place en première position de la liste. Sa préparation très facile à faire demande peu d’ingrédient. Pour six personnes, vous n’aurez besoin que d’une tablette de chocolat noir (150 g), farine (50 g), sucre en poudre (40 g). Vous aurez aussi besoin de beurre (60 g), du lait (15 cl), du sucre glace et d’une cuillère à café d’extrait de vanille.

En outre, le chocolat noir est une meilleure option puisqu’il confère un goût plus soutenu et moins sucré. Ce type de dessert se mange notamment à toute heure. Que ce soit à midi, au goûter ou au dîner avec un petit café. Évitez de préférence les trois pauses d’affilée.

Petite astuce pour ajouter en gourmandise ! Servez ce fondant au chocolat avec une glace à la vanille ou encore une crème glacée. Le régal au top niveau !

2 – La crème brûlée, typique français

Vous comptez déguster un bon dessert après avoir mangé ? La crème brûlée est une meilleure option. Ce dessert est composé essentiellement de jaunes d’œufs, de sucre, de crème, mais aussi de caramel. Très facile à réaliser, il est connu comme le plus grand classique depuis des générations et des générations.

Vous pouvez le prendre en fin de repas au restaurant. Ce n’est pas exclu également que vous le fassiez à la maison. Le petit secret pour ajouter du goût à ce dessert est juste de l’aromatiser à la vanille. Un moment de pur plaisir.

3 – La tarte aux pommes, fameux desserts

Un meilleur dessert qui a la réputation de ne jamais décevoir. Elle est composée de pâte brisée, de pomme, de compote de pommes, de beurre et de sucre roux. Vous pouvez la déguster avec une boule de glace vanille ou une quenelle de crème épaisse. Il faut le reconnaître ! La tarte aux pommes est extrêmement chère au cœur des Français.

4 – Le fraisier adoré par les Français

La fraise est bel et bien le deuxième péché mignon des Français après le chocolat. Pour la préparation du fraisier, vous aurez besoin de fraises, de la farine, de sucre en poudre, des œufs, de l’eau, du beurre doux. Sans omettre aussi, le lait demi-écrémé, la feuille de gélatine, la crème liquide entière et l’extrait de vanille. À adapter en fonction de votre préparation.

Qu’il soit rond ou carré, on peut le réaliser en toute facilité. Avec son goût inégalé, plus besoin de se plaindre d’un quelconque creux au ventre. Dans ce dessert, vous avez le libre choix de remplacer le fraisier par d’autres fruits de saison.