Découvrez cette astuce incroyable pour faire un chignon en moins de temps qu’il ne faut pour le dire !

Qu’il s’agisse d’une réunion de boulot, d’un diner en amoureux ou d’une soirée entre filles, avoir de longs cheveux peut s’avérer être un véritable casse-tête. Pas la peine de vous déranger, de vous couper les cheveux ou de dépenser une fortune chez le coiffeur. On vous propose une solution rapide et efficace, à savoir l’indémodable chignon. Facile à réaliser, il convient à toutes les occasions. Vous verrez comment le réaliser en un tour de main.

Chignon tendance

Les cheveux longs sont magnifiques et laissent cours à toutes les fantaisies capillaires. Cependant, dans certaines occasions on a juste envie de les dompter et d’avoir de la fraîcheur. C’est alors qu’intervient le chignon pour vous donner plus de classe et de confiance. Pour le réaliser, ce qui est intéressant, c’est que vous n’avez pas besoin de fioritures.

La simplicité de cette coiffure ne cesse de fasciner sur TikTok. Pour commencer, on vous propose de le réaliser sans pinces ni élastiques. Vous avez juste besoin de vos cheveux pour ce petit tour de 10 secondes.

Pour commencer, vous devez naturellement peigner vos cheveux pour leur donner leur longueur et vous assurer qu’il n’y ait pas de nœuds. La prochaine étape consiste à positionner votre main sous votre nuque, puis à enrouler l’intégralité de votre chevelure autour de cette dernière afin de créer une boucle. C’est ce qui vous permettra de fixer votre chignon.

Pour finir, enroulez les cheveux restants et passez-les dans la boucle pour ainsi finaliser votre coiffure. Notez qu’à force de le faire, votre chignon est de plus en plus structuré. Si vous ne le réussissez pas du premier coup, ne perdez pas patiente et réessayez.

Chignon Top Knot

Faire un chignon en 10 secondes chrono, c’est le défi TikTok tendance du moment. La bonne nouvelle c’est que ce chignon haut et décoiffé est simple à reproduire. Pas besoin de gel ou d’une multitude d’accessoires, vous pouvez le reproduire dans le bus, dans l’ascenseur, en faisant votre footing ou encore devant la télévision.

Comme le montre la Tiktokeuse Quinty Mirjam de Vries, cette coiffure est à la portée de tous, et il n’y a aucun besoin de prendre rendez-vous chez votre coiffeur. Une fois maîtrisé, vous pourrez coiffer vos filles sans que cela finisse en crise de nerfs les matins d’école. De plus, si vous êtes un homme à la longue chevelure, cette astuce est pour vous. Cela vous facilitera également le quotidien.

Comme d’habitude, toute bonne coiffure commence par une chevelure soigneusement peignée. Ensuite, ces derniers devront être rassemblés comme pour former une queue de cheval au sommet de votre tête. Munissez-vous d’un élastique, passez votre queue de cheval au centre et arrêtez-vous à mi-chemin. Enfin, réaliser une rotation de poignet afin de fixer votre chignon déstructuré à l’aide de l’élastique.

N’hésitez surtout pas à visualiser les tutos TikTok afin de mieux visualiser les différents gestes à effectuer pour plus de rapidité et un résultat impeccable. De nombreuses astuces ingénieuses vous y attendent pour vous faciliter vos mises en beauté.