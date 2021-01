Incroyable, découvrez comment faire cuire un œuf parfaitement avec cette astuce d’un grand scientifique !

S’il y a bien un aliment qui est plébiscité par les français, c’est bien l’œuf ! Qu’il soit utilisé pour faire des gâteaux, pour faire des œufs au plat ou à la coque, il fait partie de notre alimentation à tous…

La cuisson de l’œuf : un calvaire pour les français qui n’arrêtent pas de se tromper !

A chaque fois qu’il faut faire cuire un œuf, pour des millions de français, c’est un véritable casse-tête ! En effet, si cela peut paraître comme une évidence pour certains, il ne faut pas vous tromper si vous voulez pocher des œufs ou les cuire à la coque : les temps de cuisson sont très différents et vous pourriez en quelques secondes vous retrouver avec un œuf dur sans le vouloir. Pour réaliser certaines recettes de cuisine, cela est par ailleurs particulièrement handicapant quand on se trompe dans la cuisson et qu’il faut tout recommencer depuis le début.

J'ai eu deux jaunes d'oeuf! Je savais même pas que c'était possible. pic.twitter.com/G83nFtMR9Y — Jasmin 🇲🇦 (@JasminOPtkt) December 30, 2020

Ce n’est probablement pas un hasard si même les plus grands chefs étoilés proposent des œufs pochés dans leur menu, en les mélangeant parfois avec des ingrédients comme de la truffe ou des épices pour apporter des saveurs uniques. Mais si vous voulez avoir des airs de grands chefs comme Philippe Etchebest ou Cyril Lignac, alors pas besoin de vous rendre dans l’émission de Top Chef sur M6, suivez simplement les conseils de ce grand scientifique qui vous dévoile tous les secrets pour bien cuire un œuf.

Cuire un oeuf à la perfection : la réponse est mathématique !

Vous ne savez jamais comment cuire vos oeufs car vous pensez que la cuisine est trop compliquée pour vous ? Alors avec cette formule scientifique, vous devriez vous y retrouver sans problème. En revanche, si vous êtes trop mauvais en mathématiques, ressortez vos cahiers de leçons car vous ne pourrez pas cuire votre oeuf à la perfection sinon !

Utilisée par de grands chefs, cette formule pourrait vous permettre d’impressionner les plus grands et vous n’aurez pas à rougir devant un chef comme Philippe Etchebest ! Avant de vous l’expliquer en détails, voici la formule mathématiques à appliquer : t= m x K x log(rjb * (Tœuf-Teau)/(T-Teau))

Alors je me lance. Pour ce #narcoeufchallenge (cc @cossimon) je vous propose un plat de nouilles accompagnées de hanlan surmonté par un oeuf au plat à moitié cuit tout droit venu de chez @pat_mael 😉

📷 @iamgbovi

👩🏾‍🍳 @axwefameg https://t.co/r1ELg1ydrJ pic.twitter.com/ZMFChhYeMF — Axwefa 🇧🇯 (@axwefameg) October 13, 2020

Accrochez-vous bien si vous avez eu de mauvaises notes en mathématiques, car il faudra bien suivre méthodiquement chaque caractéristique qui suit. En effet, voici les correspondances des notions que vous avez pu voir dans la formule :

t : temps

m : masse

K : conductivité thermale d’un oeuf

rjb : ratio jaune et blanc

Tœuf : température d’unœuf

Teau : température de l’eau

T : température entre le jaune et le blanc de l’oeuf

Quand un oeuf est en train de cuire, il faut savoir que c’est le blanc cuit en premier, c’est d’ailleurs pour cette raison que l’on calcule la différence de température. Il faut la maintenir à 77°c au maximum pour pouvoir éviter le mélange de sulfure d’hyfogrène du blanc d’oeuf avec le jaune d’oeuf. En résumé, plus vous êtes haut, plus la température ambiante sera basse, et par conséquent vous aurez beaucoup plus de difficultés à réussir à porter l’eau à ébullition pour faire cuire votre oeuf. Si vous souhaitez calculer dès maintenant cette équation, alors il ne vous reste plus qu’à sortir une balance et un simple thermomètre pour faire le test, à moins que vous ne trouviez directement un site vous permettant de faire le calcul directement pour gagner un temps précieux !