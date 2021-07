Découvrez la grande tendance mode de l’été avec le kimono japonais qui fait de plus en plus de bruit !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en cette période assez difficile et même très compliquée pour des millions de français, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que le kimono japonais allait pouvoir autant faire parler de lui, et avec les tendances de cet été qui vont pouvoir se confirmer, vous auriez vraiment tort de ne pas en profiter. Si certains français et françaises préfèrent rester dans des tendances assez classiques, on peut observer que certains d’entre eux peuvent parfois se montrer assez cléments et veulent de nouveaux vêtements pour pouvoir briller en société pendant la saison estivale.

Par le passé, on se souvient d’autres très grandes tendances qui avaient pu faire parler longuement, mais cela ne concernait clairement pas le kimono qui a pu faire une grande sensation par le passé au Japon, dans le cadre de vêtements traditionnels qui ne sont plus à envier aujourd’hui au pays du soleil levant. Mais pour autant, c’est bel et bien cette année que l’on devrait pouvoir voir de plus en plus de kimonos apparaître dans les rues des plus grandes villes de France, à commencer par Paris !

Pour preuve, on a même pu voir certaines grandes stars françaises et même internationales porter des kimonos pour hommes ou pour femmes, laissant derrière eux tous les clichés que l’on pourrait être amené à penser en ce qui concerne les différents kimonos, qui sont des habits traditionnels encore très populaires dans certains pays ou dans certaines régions du Japon…

Toutefois, avec des origines asiatiques que l’on connaît déjà tous bien, on sait que le kimono se porte traditionnellement plutôt pour des grandes occasions. En revanche, vous allez pouvoir le porter tout le reste de l’été, alors autant en profiter avec ces quelques conseils qui vont vous ravir !

Le kimono est de plus en plus plébiscité par les stars internationales

Si on peut compter sur de plus en plus de grandes stars françaises et internationales aujourd’hui pour pouvoir porter des kimonos, cela n’a rien d’un hasard ! En effet, on a d’ores et déjà pu voir par le passé des stars assez connues du grand public porter des kimonos assez fous, et cela va pouvoir faire plaisir par ailleurs à de plus en plus de fans du Japon.

Alors que certains ne vont pas pouvoir profiter de se rendre sur place, notamment à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, il se trouve que certains fans vont pouvoir se rabattre avec des vêtements comme le kimono qui reste une vraie tendance cette année. Cela s’explique de bien des façons : le kimono est un vêtement qui peut aussi bien se porter dans la rue quand il fait chaud que depuis sa chambre comme un pyjama ou même une nuisette pour les femmes. En revanche, pour les hommes, on parle plutôt de kimonos sous forme de vestes très pratiques et même assez classieuses en fonction des différents styles.

Des conseils pour ne pas se tromper dans votre kimono

Pour ne pas vous tromper dans votre kimono, préférez plutôt prendre une coupe assez courte pour éviter d’agrandir votre silhouette, ce que vous ne souhaitez sûrement pas. Parmi les différents modèles, vous pouvez par exemple opter pour le fameux kimono mi-long.

Avec une arrivée du vêtement qui arrivera jusqu’à vos genoux, vous pourrez être sûr et certain que vous ne vous trompez pas : c’est le moment ou jamais d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard avec la rentrée qui arrive bientôt !