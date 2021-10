Découvrez la nouvelle eau micellaire de Garancia pour vous démaquiller tout en respectant l’environnement !

La peau est une matière exposée à de nombreux facteurs externes au cours de la journée. Le maquillage empêche les cellules épidermiques d’enclencher le processus devant protéger la peau contre ces facteurs externes. Il est donc primordial de trouver un produit efficace qui à la fois doit nettoyer correctement votre visage et aussi protéger l’environnement. A cet effet, nous vous recommandons l’eau Micellaire Enchantée de Garancia. Disponible en trois parfums, cette source s’adapte à tous les types de peau.

Source Micellaire Enchantée de Garancia : une eau disponible en 3 parfums

L’eau micellaire Enchantée de Garancia est disponible sous trois différents parfums. On distingue le parfum rose d’antan, la fleur d’Oranger et la douce Amande. Cette source est composée uniquement des ingrédients naturels. Au nombre de ses constituants, on peut citer polyglyceryl-4 caprate, inulin, glycerin, biosaccharide gum-1, levulinic acid, sodium levulinate, glyceryl caprylate et bien d’autres. Homologué par des institutions spécialisées, l’eau micellaire Enchantée de Garancia est utilisée en toute sécurité.

Il s’agit d’un hydratant qui diminue considérablement la sensation d’irritation. Ses résultats sont immédiats. Cinq minutes après son utilisation, elle neutralise tout effet de picotement. Fabriquée à partir de la racine chicorée, la source micellaire Enchantée est une prébiotique qui alimente le microbiote cutané. Ce produit fait disparaitre toutes les traces de maquillage.

Vous pouvez utiliser quotidiennement la source Micellaire Enchantée. Elle ne présente aucun effet secondaire. Si cette eau est disponible en trois parfums, c’est justement pour que vous puissiez diversifier les senteurs. Ainsi, vous pouvez choisir le parfum en fonction de votre préférence.

Source Micellaire Enchantée de Garancia : une eau écologique

Il n’est pas fréquent de trouver un produit de beauté entièrement écologique. L’eau Micellaire Enchantée de Garancia est tout à fait naturelle. Extrait de jeunes pousses d’orge vertes bio, elle possède une bonne concentration de polyphénols antioxydants. En une seule application, ce produit peut accomplir quatre actions. Au-delà du fait qu’il démaquille efficacement les yeux, les lèvres et tout le visage, la source Micellaire Enchantée de Garancia hydrate aussi la peau. Elle apaise et illumine votre visage. Il s’agit d’un produit que vous devez absolument avoir parmi vos accessoires de beauté.

Source Micellaire Enchantée de Garancia : une eau rechargeable

La particularité de cette nouveauté de Garancia est la possibilité de recharge qu’elle offre. Cette eau est fournie dans un flacon 100 ml. Ce flacon est doté d’un système de pompe très pratique qui favorise son remplissage au cas où l’eau serait épuisée. Des éco-recharges de 400 ml sont disponibles comme réserve. Économiques et écologiques, vous pouvez recharger 4 fois votre flacon de 100 ml avec ces éco-recharges.

De même, cette alternative de recharge est une bonne solution pour la sauvegarde de l’environnement. Elle permet d’avoir moins de déchets plastiques. Mieux, le flacon est fabriqué avec une matière 100 % recyclable. Ainsi, après avoir utilisé le produit, vous pouvez toutefois réutiliser votre flacon. L’eau micellaire Enchantée de Garancia ne contient aucune dose de polyéthylène glycol qui peut provoquer certaines irritations. Ce produit peut donc être utilisé sur toutes les peaux.