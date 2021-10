Découvrez la spiruline, une algue aux multiples vertus que beaucoup ont adoptées !

Avec une alimentation de plus en plus tournée vers les produits naturels que la planète offre, certaines espèces végétales font petit à petit leur entrée dans nos assiettes. C’est notamment le cas des végétaux aquatiques qui sont de plus, prisés dans le monde de la consommation alimentaire. Cette fois-ci, nous nous intéresserons particulièrement à une variété de micro-algues appelée spiruline. Originaires des eaux des régions tropicales, elle est aujourd’hui mise en valeur pour ses nombreux bienfaits sur le corps humain.

La spiruline, un produit de nutrition sain pour le corps humain

Comme beaucoup d’espèces végétales, cette micro-algue est recommandée pour une alimentation sans risques pour la santé de l’homme. Cela se justifie aisément à travers sa composition diversifiée de substances nutritives.

En effet, elle possède une forte teneur en protéines qui ont de nombreuses vertus au niveau du corps humain. On peut par exemple citer leur importance dans le développement des os et des muscles, dans le bien-être de la peau et la bonne croissance d’autres aspects comme les poils ou encore les ongles.

De plus, elle est également très riche en vitamines et en sels minéraux notamment la vitamine B12 et les sels minéraux comme le magnésium et le fer.

Un excellent antidouleur et une source de protection efficace pour le système immunitaire

Les spécialistes de la santé et de la nutrition ont également identifié d’une part au niveau de la spiruline des bienfaits au sujet de la capacité du corps humain à mieux supporter certaines souffrances physiques notamment celles liées aux douleurs inflammatoires. Ces douleurs qui la plupart du temps découlent d’une blessure ou d’une entorse et qui sont réputées pour leur niveau élevé de malaises pour le corps humain.

D’autre part, on attribue également à la spiruline un rôle de renforcement du système immunitaire qui en quelques sortes constitue le système de défense du corps humain face aux maladies, infections et virus de tout genre. En effet, elle favorise une meilleure production des cellules lymphocytes par l’organisme humain notamment au niveau de la moelle osseuse et du thymus. Elle permet également le fonctionnement des protections immunitaires situées un peu partout dans le corps humain notamment au niveau du nez, des intestins et aussi au niveau des organes reproducteurs.

Un régime alimentaire bénéfique pour les athlètes

Pour les sportifs et sportives de haut niveau, la recherche d’aliments sains et aux vertus revitalisantes sur le corps humain est une préoccupation majeure. Ils pourront donc désormais compter sur la spiruline dont la consommation saura leur faire retrouver rapidement une forme physique optimale après de longs moments d’effort.

Dans un premier temps, elle est très riche en vitamine C, une substance nutritive reconnue pour son grand apport d’énergie à l’organisme humain. Cela permettra donc à ses professionnels du sport de pouvoir rapidement atténuer leur fatigue après des séances d’activités physiques.

Dans un second temps, son efficacité est aussi reconnue lorsqu’elle est intégrée à des régimes de récupérations physiques intensives qui ont pour but de pousser le corps humain à rapidement retrouver son niveau de performance.