Découvrez l’astuce ultime pour réaliser aisément votre nail art marbré !

Vous aimez les manucures ? Aimez-vous le faire très souvent pour avoir des ongles tout pimpants et nickel ? Voulez-vous enfin innover un peu en arborant une manucure marbrée tendance au bout de vos ongles ? Vous ne savez pas comment procéder ! Vous êtes découragés ! Bonne nouvelle pour vous remonter le moral ! Il y a une astuce ultime facile à faire que nous vous livrons. Suivez-nous et vous verrez !

Accessoires indispensables pour un nail art marbré réussi

Equipez-vous au préalable de quelques vernis à ongles de couleurs diverses, d’un vernis blanc afin de vernis vos ongles. Idéal pour créer une bonne base.

Vous devez vous munir également de deux pinceaux particulièrement conçu pour le nail art. Plus précisément un pinceau ultra fin et un autre à la fois plat et large pour appliquer le vernis

Réaliser un nail art marbré, trop chic et original

Pour faire facilement cette technique très tendance, pas trop de stress. Vous devez juste mélanger les vernis colorés qui servent à la réalisation des marbrures. Et cela, avant même de pouvoir les déposer sur vos ongles.

Pour effectuer votre nail art marbré en toute quiétude, vous devez aligner plusieurs traits de vernis sur un papier d’aluminium ou encore sur une petite plaque dure. Veillez à en mettre une bonne couche à chaque fois.

Ensuite, vous pouvez procéder à la création de l’effet marbré. Et ce, en vous servant du pinceau à nail art le plus fin que vous utilisez pour mélanger négligemment le tout.

Par la suite, vous devez troquer le pinceau fin pour le pinceau plat puis prélever délicatement une partie de ce mélange de vernis. Juste avant de le poser sur l’ongle.

Pour réussir à le mettre en place sur la plaque angulaire, vous n’aurez qu’à commencer à le poser en partant de la base de l’ongle. C’est la partie située au niveau de la lunule de l’ongle. Faites glisser le pinceau bien plat vers le bord libre.

Là, c’est bien possible que ce soit juste une seule partie de votre ongle qui arbore le motif marbré en question. Tout ce qu’il reste à faire, c’est de procéder exactement de même manière afin de décorer toute la surface de l’ongle.

Et enfin, vous devez reproduire la technique employée sur chacun des ongles que vous avez librement habillés d’un effet marbré. Voilà vous maitrisez enfin la technique très prisée et en vogue actuellement pour le nail art marbré hors du commun.

Petit conseil supplémentaire ! Vous pouvez varier sereinement les plaisirs en changeant vos mélanges de couleurs de vernis. En y ajoutant naturellement des vernis à pailletés. Quoi de plus beaux pour vos magnifiques ongles !

Les couleurs en vogue et tendance dans le nail art

Vous avez une multitude de choix en ce qui concerne les couleurs pour un nail art marbré unique. Cette saison, la couleur rose avec des contours ou tracés noirs est en lice. À cause de sa beauté et de sa simplicité.

En outre, vous avez aussi le rouge à forme carrées blanches qui est très prisé et apprécié. On ne peut se passer aussi du bleu pâle ou du gris qui vous confère une discrétion totale.