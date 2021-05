Découvrez le pouvoir des huiles essentielles pour ne plus vivre sous le stress pendant la crise du coronavirus !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans une période de pandémie comme nous le vivons actuellement, il est parfois très utile d’avoir des astuces et des conseils très simples à pratiquer qui vont pouvoir vous permettre de mieux préparer l’avenir.

En effet, de plus en plus de français font le choix drastique de changer de mode de vie, même si parfois il peut être difficile et très compliqué de prendre des décisions assez radicales, comme on a pu le voir par ailleurs dans les médias récemment.

Mais grâce à de simples changements comme par exemple des utilisations de produits comme des huiles essentielles, vous allez enfin pouvoir changer d’humeur et vous rebooster pour la saison hivernale, tout comme pendant l’été !

En cette période de sensibilisation de vos défenses immunitaires, pensez aux plantes ! En infusion, en solution ou en inhalation sous forme d'huiles essentielles, elles sauront soutenir vos défenses naturelles et alléger vos voies respiratoires. #Nutergia pic.twitter.com/7JfyVSD9N2 — LABORATOIRE NUTERGIA (@NutergiaFrance) February 3, 2021

Des huiles essentielles anti-stress pour aller un peu mieux pendant la pandémie : est-ce que ça marche vraiment ?

On pourrait se demander si les huiles essentielles fonctionnent vraiment et si oui comment les appliquer : on vous raconte tout, plus besoin d’aller chercher des conseils ailleurs !

En effet, il se trouve que vous pourriez utiliser par exemple deux gouttes d’huile essentielle de petit grain bigarade que vous pourrez ensuite mélanger avec de l’huile végétale d’amande douce : cela vous permettra de bien vous détendre et par ailleurs de limiter fortement les risques d’insomnie si vous avez du mal à vous endormir comme des millions de français.

Mais si vous n’avez pas envie d’utiliser les huiles essentielles sous cette forme, et bien vous devriez savoir qu’il y a bien d’autres choix possibles et qui sont tout aussi pertinents et efficaces ! On peut voir de plus en plus ces fameux rollers qui permettent à la fois de combiner les voies cutanées et olfactives.

Pour les millions d’hommes et de femmes qui ont fait le test, c’est l’occasion où jamais d’améliorer les voies respiratoires notamment, mais surtout d’éviter d’être sous stress et de partir en burn-out dans certains cas de figure.

Pour pouvoir ne pas vous tromper, nous recommandons d’utiliser par exemple le Roller Stress aux 12 huiles essentielles commercialisé par Puressentiel : un must pour toutes celles et ceux qui ont besoin de prendre un peu de repos !

Pourquoi faire appel au pouvoir des huiles essentielles lors d’une pandémie : des bienfaits que vous devez connaître !

Bien que les huiles essentielles soient utiles pour lutter contre le stress, et bien vous devez savoir que ce n’est pas leur seul avantage et qu’il y en a d’ailleurs beaucoup d’autres ! On en trouve en effet de plus en plus dans les foyers en France, et ce n’est clairement pas un hasard.

En effet, les huiles essentielles vont également vous permettre de réduire les maux de ventre, notamment si vous avez des problèmes de ce côté-là. A l’heure où les français sont selon les dernières statistiques de plus en plus nombreux à avoir des problèmes de santé, les huiles essentielles sont en effet particulièrement efficaces et cela permet donc à des millions de personnes de pouvoir régler des problèmes de santé dans certains cas.

Oh j'ai oublié de vous proposer la dernière suspension/diffuseur d'huiles essentielles qu'il me reste. La voici :

Feuille réalisé à la main en cuir. Médaillon avec arbre servant de diffuseur (fourni avec 5 ronds de feutrine)🙂

26€+2€ de port (lettre suivie France). Dm moi 😉 pic.twitter.com/OXJovP27jk — ✨☽ Lunaecraft ☾✨ (@Lunaecraft) January 30, 2021

Heureusement, vous allez pouvoir enfin prendre soin de vous grâce à ces différentes méthodes qui ont d’ores et déjà pu changer la vie de millions de français : une occasion unique de bien prendre soin de soi pendant ces moments difficiles, alors même que certains sont complètement sous le choc et stressés par cette situation qui n’en finit pas !