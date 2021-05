Découvrez le top 10 des aliments qui ont vraiment d’incroyables valeurs nutritives !

Avec la crise sanitaire du coronavirus qui a fait beaucoup de mal aux français cette dernière année, désormais bon nombre d’entre eux font tout leur possible pour pouvoir perdre du poids. Toutefois, faut-il encore pouvoir trouver les bons aliments, et on peut dire que c’est un vrai problème.

Pour pouvoir vous aider, nous avons heureusement décidé de tout mettre en oeuvre. Dans l’article qui suit, nous avons précisé les meilleurs aliments avec des valeurs nutritives incroyables : vous ne risquez clairement pas d’être déçu avec ces derniers et vous auriez vraiment tort de les ignorer !

Quels sont les 10 aliments en question ?

Le poisson vivaneau

C’est un poisson qui ne contient presque aucune matière grasse, et il est donc considéré comme étant un poisson maigre. Il pourra vous apporter 100 kcal pour une centaine de grammes seulement.

Les feuilles de betteraves

Avec 22 kcal pour 100 grammes, les feuilles de betteraves sont assez riches en fer, en calcium, en vitamines (K et B) et c’est surtout un aliment très nutritif !

La graisse de porc

Plus étonnant ici, il se trouve que selon les experts en la matière, la graisse de porc qui repésenterait 632 kcal pour seulement une centaine de grammes contient des vitamines B mais aussi des minéraux.

La côte de bette

C’est contre toute attente que l’on peut retrouver la côte de bette dans ce classement. En effet, il se trouve qu’elle est essentiellement produite en Suisse ainsi que sur une partie de la France. C’est en revanche un légume qui se trouve dans les rayons du printemps à l’automne. Avec seulement 19 kcal pour 100 grammes, vous auriez vraiment tort de ne pas en profiter.

Les graines de courge

Les gaines courge sont assez pratique, elles se mangent très facilement et elles peuvent être bonnes pour la santé. C’est en effet une grosse source végétale à bas prix. Vous constaterez que 559 kcal ne représente que 100 grammes.

Les graines de chia

Inconnues il y a tout juste quelques années, il se trouve que les graines de chia sont de plus en plus populaires. Avec 486 kcal pour une centaine de grammes, en mangeant des graines de chia, vous pourrez apporter beaucoup de calories dans votre alimentation.

Le poisson limande sole

A la mer, on en retrouver surtout avec 79 kcal pour 100 grammes : c’est le moment de vous faire plaisir !

La perche de mer

Riche en protéines et pauvre en graisses saturée, ce poisson est parfaitement adapté aux eaux profondes. Il ne représente que 79 kcal pour 100 grammes.

La chérimole ou anone

Avec un apport en sucre, en vitamines (A, C, B1, et B2), et du potassium, vous constaterez que ce petit fruit est assez efficace ! Avec un goût inédit, assez proche de lui de la pomme canelle, vous auriez vraiment tort de ne pas en profiter…

Les amandes

Vous allez encore plus apprécier les amandes en voyant ce classement ! En effet, avec de bien bonnes amandes parfaites pour rester en bonne santé, vous pourrez favoriser la santé cardiovasculaire sans même vous en rendre compte ! Toutefois, si vous faites un régime, ce n’est pas forcément la meilleure opportunité, car 579 kcal représentent 100 grammes.