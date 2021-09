Découvrez l’effet réel que les brûleurs de graisse ont sur votre corps !

Les brûleurs de graisse sont souvent utilisés dans le cadre des régimes afin de perdre du poids. Ce sont des aliments naturels, des boissons ou le plus souvent des compléments alimentaires. Ils favorisent l’augmentation du métabolisme de base et augmentent aussi la consommation énergétique de l’organisme. On a souvent recours à eux, mais quels impacts ont-ils réellement sur notre organisme ?

Les effets de thermogenèse et de brûle-graisse induits

Une fois dans l’organisme, ces aliments de différentes natures produisent diverses actions.

Au repos comme en activité, le corps humain dépense un quota d’énergie bien déterminé. Un brûleur de graisse a donc pour but d’augmenter les dépenses énergétiques afin de puiser dans les réserves. La thermogenèse renvoie donc à une production de chaleur. Les produits ou aliments brûleurs de graisse ont donc pour but de stimuler davantage cette combustion, pour une plus grande dépense d’énergie, même au repos.

La finalité poursuivie est l’accélération du métabolisme. Cette accélération doit permettre de dépenser les lipides stockés dans le corps, afin d’apporter plus d’énergie à l’organisme. Les brûleurs de graisse favorisent donc le déstockage de ces lipides. Des principes actifs tels que la caféine, le maté ou le thé vert facilitent le métabolisme.

Les effets de contrôle d’appétit et de capteurs de sucres et graisse

Une fois consommés, les brûleurs de graisse procurent au corps un sentiment de satiété. Ils coupent la faim. L’organisme a l’impression d’avoir bien mangé et est rassasié.

Cette réaction est favorisée par les fibres contenues dans ces produits ou aliments. Ils évitent donc de manger n’importe comment et n’importe quoi, car manger trop riche facilite l’accumulation de la graisse dans l’organisme.

En outre, ils bloquent également les mauvaises graisses et les sucres avant leur absorption ; ce qui évite au corps de les stocker. Ils enrobent ainsi les graisses et les sucres pour mieux les neutraliser. l’organisme stocke donc au final moins de graisse et de sucre.

Les effets de « boost énergétique » et d’élimination d’excès d’eau

Les brûleurs de graisse favorisent le boost énergétique. Ils permettent ainsi de lutter contre la fatigue. Les réserves de graisse mobilisées dans le corps sont utilisées pour produire plus d’énergie. C’est un facteur positif lorsqu’on fait un travail nécessitant une importante débauche d’énergie.

Certains brûleurs de graisse au-delà de leur rôle principal favorisent également l’élimination d’eau en excès. En principe, le corps en accumulant les graisses, retient par la même occasion de l’eau dans les cellules. Ainsi, des brûleurs de graisse comme le thé vert favorisent l’élimination de l’excès d’eau du corps.

L’efficacité relative des brûleurs de graisse

Les brûleurs de graisse sont le plus souvent des compléments alimentaires. Des aliments comme l’ananas, le café, le thé vert, le chou ou le citron jouent très bien ce rôle.

Il importe de noter que ces produits ou aliments ne sont pas des remèdes miracles. Ils ne font pas perdre du poids en un claquement de doigts. Pour une efficacité optimale, ils doivent être couplés à une activité physique ou sportive, une bonne hygiène de vie et surtout un régime alimentaire sain et équilibré.