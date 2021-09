Découvrez les aliments qui vous feront du bien cet automne !

Plusieurs semaines sont déjà passées depuis la rentrée et l’organisme de certains n’arrive déjà plus à tenir le rythme. La fatigue s’installe peu à peu et c’est sans compter sur le changement de saison. En automne, il n’est pas rare de sentir quelques coups de fatigue et pour y remédier, il faut revoir son alimentation.

Voici quelques aliments qui feront du bien à votre organisme cet automne.

Prévenez la fatigue en prenant des aliments riches en fer

Pour une bonne immunité, vous avez besoin de fer dans votre organisme. Le tout n’est pas de vous rendre à la pharmacie et vous procurer des médicaments en fer. Vous pouvez trouver ce fer dans votre alimentation et ils sont encore plus facilement assimilés. Les aliments riches en fer que vous devez consommer sont : les œufs, les lentilles, la viande rouge, le foie et les moules.

Le zinc est tout aussi important pour l’organisme et vous pouvez en trouver dans les germes de blé. N’oubliez pas le magnésium que vous trouverez dans les graines, céréales et les légumes.

Prévenez le rhume avec ces huiles essentielles et tisanes

Pour prévenir le rhume ou même le guérir s’il n’est pas grave, vous pouvez tout simplement faire quelques bains de vapeur avec des huiles essentielles comme le cyprès. Ou des infusions avec du thym, du sureau ou de l’eucalyptus.

Nourrissez votre flore intestinale

La majorité des cellules de notre système immunitaire se retrouvent dans notre flore intestinale. Pour vous assurer de maintenir cette flore intestinale en bonne santé, vous devez bien la nourrir en lui donnant les bonnes bactéries notamment les probiotiques. On les retrouve souvent dans le lait fermenté, comme le yaourt, dans de l’eau de fruits fermentée comme le kéfir de fruits.

Fruits riches en nutriments pour redynamiser votre organisme

En automne, on retrouve beaucoup de fruits qui nous permettent de passer le cap de cette saison en restant en forme. Voici quelques fruits qui vous feront du bien à coup sûr :

La pomme

La pomme regorge d’antioxydants et de fibres. Elle contient de la quercitrine qui est une bonne aide-mémoire et aide à l’apprentissage. Elle aide à combattre les maladies liées au vieillissement.

La betterave

La betterave stimule la circulation sanguine et par conséquent l’oxygénation de tout l’organisme grâce à son taux élevé de nitrate. Pour bénéficier de leurs nutriments, vous devez les manger crus.

Le chou de Bruxelles

Le chou de Bruxelles est riche en fibres et de vitamine C. Ce qui vous permettra de rester en pleine forme

La poire

Pour une bonne santé intestinale, misez sur la poire. Elle contient en moyenne 6 g de fibres et sa peau est une concentration de vitamine C. Elle contient également du potassium qui détend les muscles et calme les nerfs. De quoi vous aider quand vous êtes stressés.

La patate douce

La patate douce est encore meilleure que la pomme de terre. En effet, elle est riche en vitamines C et E, en fibres, en bêta-carotène et en potassium. Une bonne partie des nutriments dont vous avez besoin cet automne.