Découvrez les astuces efficaces pour garder une peau belle douce malgré le changement de saison !

Suite aux agressions extérieures telles que la pollution et le soleil, ou tout simplement la pression de la vie quotidienne, la peau que nous avons n’est pas toujours aussi belle que nous l’aurons espéré.

Appliquer une simple crème le jour ne garantit pas une peau impeccable. Découvrez des secrets efficaces pour garder votre peau belle et douce malgré le changement des saisons !

Des vitamines pour votre peau

Utilisez un traitement à la vitamine C pour faire briller votre visage. C’est l’actif de référence pour lutter contre l’hyperpigmentation et prévenir l’apparition des taches brunes. C’est un bon antioxydant et il peut empêcher l’assombrissement du teint.

Enfin, la vitamine C peut favoriser la synthèse de collagène et repulper la peau. Vous pouvez l’utiliser comme sérum puis utiliser votre crème hydratante habituelle, ou choisir une crème de jour qui en contient déjà.

Cela donne un très bon éclat à votre peau, quelle que soit la saison que vous traversez.

Garder la forme

Chaque jour avant la douche, brossez-vous les dents pour favoriser la microcirculation et favoriser le drainage lymphatique. Cela ne prend que 5 minutes. Travaillez en direction de la lymphe, c’est-à-dire vers le cœur.

Après la douche, appliquez de l’huile végétale ou de l’huile raffermissante sur la peau encore humide, massez avec des pressions dynamiques, enroulez vos mains autour des jambes puis des cuisses, de bas en haut.

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser du Gua Sha dont la partie incurvée reproduit ce geste. Cela vous garantit une grande forme, quels que soient les changements de saison.

Essayez de vous hydrater

La peau peut être gravement déshydratée à cause des rayons de soleil, de la natation et des températures élevées. Privilégiez les produits hydratants, car les principes actifs de ces soins sont très concentrés.

Utilisez-les tous les matins dans votre crème de jour ou après-soleil. Ayez une préférence pour des ingrédients comme l’acide hyaluronique, ou des facteurs naturels d’hydratation comme l’urée, les acides aminés, les minéraux, etc.

Si vous souhaitez agir rapidement, appliquez un masque hydratant épais, et vous pourrez rendre votre peau hydratée et repulper en 15 minutes.

Réparer vos cheveux

Pour réaliser un masque nourrissant : mélangez de la pulpe de banane, du jaune d’œuf, une cuillère à soupe de miel et de l’huile d’olive. Appliquez le mélange sur les mèches et laissez reposer au moins 30 minutes avant de rincer.

Prenez soin de vos ongles

Si vous avez utilisé du vernis à ongles en été, veuillez prendre une semaine de congé. Nourrissez vos ongles et cuticules avec du baume ou de l’huile végétale pour leur redonner leur douceur.

Illuminez vos cheveux

Donne un peu de relief à vos cheveux teints ou naturels. Demandez à votre coiffeur quelques mèches, une ou deux teintes plus claires que la vôtre, et le tour est joué.

Traitez vos lèvres avec bienveillance

Sous l’influence des rayons de soleil, de l’air sec et du vent, elles doivent devenir certainement de plus en plus sèches.

Exfolier avec un gommage au sucre, puis appliquer une couche épaisse de baume et laisser reposer toute la nuit. Cela vous donne des lèvres très tendres à n’importe quelle saison.