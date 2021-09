Découvrez les astuces pour lisser vos cheveux avec de la mayonnaise !

Cheveux abimés, cassants ou touffus, les lisser deviendra un réel plaisir avec la mayonnaise. Il ne s’agit pas de confectionner une vinaigrette pour la salade, mais plutôt un soin capillaire hydratant et assouplissant. En redonnant à vos cheveux la souplesse nécessaire, ils retrouvent toute leur longueur et leur beauté pour un meilleur résultat. En lisant cet article, nous vous disons comment le préparer et quand l’appliquer pour obtenir un résultat fulgurant.

La mayonnaise : sa fabrication

Il est toujours difficile de choisir les produits capillaires adaptés à vos cheveux surtout qu’il y en a plein sur le marché. Plutôt que d’adopter un traitement contenant des produits chimiques, privilégiez une solution naturelle pour vos soins capillaires. Les produits naturels évitent d’agresser vos cheveux et leur donnent un aspect sublimé. On ne s’en doute pas, mais tous les ingrédients de cette solution magique apportent des nutriments. Les œufs viennent lisser en revitalisant avec ses protéines et, l’huile d’olive hydrate et répare avec son oméga-3. Un traitement naturel pour tous types de cheveux que vous n’aurez aucun mal à réaliser.

Préparer votre mayonnaise capillaire est tout aussi simple que celle culinaire et l’avantage est que tous les ingrédients sont sans aucun doute disponibles pour la plupart dans votre cuisine. Pour cette réalisation, il vous faut une cuillère à soupe bien pleine de mayonnaise, de deux cuillères à soupe généreuse d’huile d’olive, une cuillère à soupe de votre masque capillaire habituel et d’une gélule de vitamine E. Mélangez ces différents éléments jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Dès que cela ressemble à la vinaigrette, alors c’est parti pour l’application.

La mayonnaise : son application

Il n’est pas bien compliqué d’appliquer de la mayonnaise sur ses cheveux. Toutefois, pour plus d’efficacité, nous vous proposons quelques petites astuces. Tout d’abord, nous recommandons une application du mélange sur des cheveux secs pour une pénétration plus profonde dans les cheveux. Vous devrez badigeonner vos longueurs en allant de la base des cheveux, aux pointes. Puis massez en décrivant des cercles, laissez reposer ensuite au moins une heure avant de rincer. Terminez par un shampoing et un démêlant pour plus de résultats. Les cheveux adoucis, nettoyez et coiffez-les. Ce soin est très riche et bénéfique vous pouvez donc l’appliquer deux à trois fois par semaine pour des cheveux constamment brillants et souples.

Comme vous pouvez le voir, la santé, la préservation et la beauté de vos cheveux passent par des soins capillaires, mais aussi par un entretien quotidien. Pour vos cheveux, faites attention au choix de vos produits qu’il s’agisse de shampoings, démêlants, huiles hydratantes ou autres. Optez toujours pour des produits naturels ne contenant pas d’alcool, de sulfates, de silicones ou de parabens. Vous éviterez ainsi d’agresser vos cheveux. Si vous ne vous y connaissez pas du tout, vous pouvez demander l’aide d’un professionnel ou d’un spécialiste en boutique spécialisée. Ils vous diront en fonction de votre grain capillaire, quels produits adoptez et, à quelle fréquence laver et soigner vos cheveux.