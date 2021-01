Découvrez les incroyables effets du café sur votre peau, vous serez sans doute surpris

Le thé et le café peuvent vous apporter quelques bienfaits, mais il ne faut pas négliger les conséquences notamment sur votre peau. En effet, cette boisson chaude est riche en antioxydants, mais il est judicieux de connaître l’impact sur la peau. Contrairement aux idées reçues, il n’a pas comme seul inconvénient l’excitation, car il agit aussi sur la production du collagène. Cette dernière est ralentie et les désagréments sont alors nombreux comme vous pouvez le découvrir dans le Cosmopolitan.

Le café réduit la production du collagène

Dès que vous passez les 25 ans, vous perdez du collagène, environ 1 % par année et cela provoque alors un vieillissement plus ou moins marqué de votre peau. De ce fait, a cet âge, si vous souhaitez lutter contre les effets du temps et les rides, il est recommandé de bien appliquer des crèmes adaptées à votre problématique et à votre peau.

Lorsque la production de collagène est ralentie à cause de la consommation du café, votre peau perd de la fermeté .

. Les traces du vieillissement comme les rides apparaissent plus rapide et elles sont plus ou moins profondes.

Il est donc impératif d’être raisonnable par rapport à la consommation de café, car les effets sur votre rythme cardiaque peuvent être conséquent.

Vous savez désormais qu’il peut favoriser le vieillissement de votre peau en perturbant plus ou moins fortement la production du collagène. Cette dernière est entachée puisque la caféine a un effet sur une enzyme dont le rôle est réel pour la production. Contrairement à certains produits, il faut savoir que le collagène ne peut pas être détruit par le café, mais vous aurez une quantité plus faible, vous continuez tout de même à en produire. Par contre, si votre consommation commence au cours de votre jeunesse et qu’elle dure pendant de longues années à raison de plusieurs tasses par jour, vous pouvez rapidement comprendre l’impact sur votre peau.

Un spécialiste qui a pu se confier à ce magazine révèle que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne concernant la production du collagène. En effet, certaines personnes ont déjà une synthèse diminuée à cause des facteurs génétiques, la consommation du café devient alors un peu plus problématique dans ce cas de figure.

Quels sont les incroyables effets sur la peau ?

Mis à part la baisse de la production du collagène, il faut savoir que d’autres effets sont à connaître puisque le café peut entraîner une bonne dose de stress chez certaines personnes. D’autres ont vraiment un vieillissement prématuré de la peau et, si plusieurs facteurs se multiplient avec la consommation du tabac, l’impact sur la peau est beaucoup plus conséquent. Dans certains cas de figure, il y a une inflammation au niveau du visage avec, par exemple, l’apparition des rougeurs ou encore une sécheresse assez conséquente dans des zones déjà fragiles comme sous les yeux.

Certaines personnes ont aussi des boutons d’acné à cause du café qui rythme trop souvent leur quotidien. Il faut alors être raisonnable surtout si vous constatez que ces désagréments se multiplient au fil des années. Il est conseillé de boire une tasse de café par jour par exemple pour en tirer tous les avantages, car cette boisson reste bénéfique grâce aux nutriments apportés, au magnésium, mais également au potassium. Si vous avez des doutes, consultez un dermatologue surtout si vous avez de l’acné, ce spécialiste pourrait peut-être trouver des solutions pour vous aider. D’autres boissons sont aussi bénéfiques qu’elles soient à base de gingembre ou d’agrumes.