Découvrez les incroyables vertus du Kiwi, ce fruit atypique qui a des effets bénéfiques sur la santé !

Aimez-vous consommer des fruits très régulièrement ? Quel est votre fruit préféré ? Connaissez-vous le Kiwi ? Probablement que oui ! Impossible de résister à sa pulpe verte, sucrée et acidulée ! C’est un fruit originaire des montagnes chinoises qui vous réserve de nombreuses surprises, en plus de son goût savoureux. Petit tour d’horizon de ce fruit super vitaminé !

Le kiwi, un fruit survitaminé

Le kiwi contient idéalement plus de vitamine C qu’une orange ou un citron. Ce qui est idéal pour renforcer le système immunitaire et pour prévenir les maladies. Plus particulièrement en hiver, avec la grippe et le rhume qui sont plus fréquents.

Cette vitamine combat les virus et les bactéries tout en les empêchant de pénétrer dans notre corps. Elle préserve aussi la santé des dents, des tissus. De même que celle des os et aussi des vaisseaux sanguins. Un seul kiwi vous procure radicalement déjà 240 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine C.

Loin d’être son unique atout, le kiwi est aussi rempli de vitamine K qui aide à la coagulation. De même que de la vitamine B9 qui lutte efficacement contre l’anémie, la dépression et la démence ! C’est un fruit très riche aussi en vitamine E.

Le kiwi, un puissant antioxydant favorable pour la santé

Ce fruit combat efficacement les radicaux libres et ralentit le vieillissement prématuré. Il possède donc un grand pouvoir antioxydant.

En effet, la peau humaine est quotidiennement affectée par l’exposition au soleil. Sans omettre la pollution et les intempéries. Le kiwi est donc très approprié pour régénérer plus facilement les cellules et vous faire paraître jeune encore plus longtemps.

C’est le meilleur fruit qui a à la fois, la capacité d’agir comme un écran solaire dans vos yeux. Et ce, en évitant les dommages que les rayons ultraviolets pourraient éventuellement causer. Finis donc une fois pour de bons avec les rides et ridules !

Lorsque vous consommez du kiwi régulièrement, cela vous sera bénéfique. Car le consommer, permet de réduire totalement le risque de dégénérescence musculaire, de cataractes ou de tensions artérielles oculaire. C’est extraordinaire comme fruit !

En plus de ça, le kiwi est plein de nutriments antioxydants, idéal en cas de maladies cardiovasculaires. Certaines recherches tendent même à montrer qu’il serait efficace pour prévenir certains types de cancers. Et ce, en empêchant l’oxydation de l’ADN.

Le kiwi, aide aussi à la perte de poids très facilement

Si vous suivez un régime pour perdre du poids, vous pouvez aussi profiter des bienfaits du kiwi. Il n’a pratiquement aucune valeur calorique.

Grâce à sa saveur caractéristique, vous n’aurez plus réellement envie de manger des aliments sucrés. Il satisfait parfaitement l’appétit et retarde le sentiment de faim. Il évite également la frénésie alimentaire causée par l’anxiété.

4 – Le kiwi, améliore efficacement les performances sportives.

Le kiwi fournit plus de potassium et moins de sodium. De même que de la vitamine E, de la lutéine et des fibres alimentaires. Ce qui favorise les performances et une résistance supérieures. Il réduit aussi le risque de crampes. Il permet à la fois une récupération musculaire plus rapide.

En plus, vous n’avez pas forcément besoin d’être un athlète pour profiter des avantages du kiwi. Si vous avez très souvent des crampes aux jambes, vous n’avez qu’à faire une seule chose. Ajouter juste du kiwi à votre alimentation quotidienne ! Très efficace !