Découvrez les meilleures astuces pour aménager convenablement votre abri de jardin !

Vivre dans un abri du jardin est une expérience exceptionnelle. Cependant, afin de mieux profiter de votre cabane, vous devez effectuer un bon aménagement. Comment disposer votre mobilier ? Tondeuse, transats, brouette, taille-haie ou barbecue sont des outils de bricolage que vous devez ranger au mieux afin de bénéficier de plus d’espace à l’intérieur. Voici les meilleures astuces pour un bon aménagement de votre studio du jardin.

La bonne disposition des meubles et de matériels de rangement

Pour mieux aménager votre cabane de jardin, la première étape est d’optimiser vos rangements. En premier lieu, il est conseillé de disposer d’une armoire jardin. Cette dernière doit accueillir les accessoires dont vous ne faites plus usage le plus souvent. Il s’agit par exemple des produits fertilisants, d’anti-mousse, des restes de pots de peinture, le stock de pots de fleurs ou de graines.

Ensuite, il faut penser à l’installation des tablettes en hauteur qui occuperont quant à elles des outils que vous utilisez très rarement. En revanche, gardez jalousement à portée de main les accessoires que vous utilisez le plus souvent lors de vos travaux bricolage ou de jardinage. L’installation des étagères sur pieds serait idéale pour mieux classer vos instruments afin de vite vous retrouver.

Créez le plus d’espace au sol

Un meilleur aménagement consiste à libérer plus d’espace au sol. Pour cela, vous devez exploiter le plafond ainsi que les murs. Pour ce qui concerne le plafond, il suffit de concevoir une structure suspendue qui vous permettra de stocker assez d’accessoires.

Sur les murs, vous pouvez installer des crochets pour accueillir vos instruments d’habillement. Des vêtements, des gants, des chaussures peuvent tous y trouver une place. L’espace vide créé au sol vous permet de disposer vos outils fréquemment utilisés afin de les retrouver aisément.

Un rangement en fonction des saisons

L’aménagement de votre abri du jardin doit tenir compte des saisons. En effet, il existe certains outils qui sont plus utilisés, que vous soyez en hiver ou en été. Par exemple, en période hivernale, vous devez avoir plus près de vous des instruments tels que la pelle à neige ou vos bottes.

Par contre, la tondeuse, le barbecue et le matériel de piscine doivent être rangés à la place des accessoires rarement. Puisqu’il est certain que vous en aurez moins besoin de ces instruments pendant quatre mois. De même, en été, les matériaux qui sont plus utiles en hiver peuvent être stockés dans un coin reculé de votre studio.

Des idées d’éclairage

Si vous voulez prendre une cabane de jardin, veillez au choix de l’emplacement. Privilégiez un abri de jardin qui laisse transparaitre la lumière naturelle. De même, évitez de boucher les ouvertures par lesquelles se projette la lumière.

En revanche, si votre cabane de jardin se situe dans un emplacement qui ne vous permet pas de bénéficier de l’éclairage naturel, c’est l’occasion d’apporter une touche particulière à votre studio. Vous pouvez utiliser un lampadaire ou applique. Vous pouvez aussi accrocher une lampe torche à l’entrée. Elle produit un effet plus original.