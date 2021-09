Découvrez les meilleures astuces pour redonner une seconde vie à votre mascara !

Vous sentez vous perdu sans votre mascara préféré parce qu’il est sec ? Ne paniquez pas ! Il existe une multitude solution que vous pouvez essayer. Si vous voulez en savoir plus, voici les meilleures astuces pour redonner vie à votre mascara.

Vous désirez redonner vie à votre mascara ? quelques conseils utiles

Tôt ou tard, votre maquillage de cils préféré ne sera qu’un tube de mascara sec. Veuillez garder à l’esprit que la durée de conservation de ce produit est de 3 à 6 mois, après quoi, le liquide durci ne sera plus utilisable. Cependant, vous avez la possibilité de lui donner une seconde vie ! Voici quelques conseils rapides pour tout le monde. Pour restaurer le mascara sec, vous avez la possibilité :

D’opter pour de l’huile végétale : versez juste quelques gouttes d’huile de ricin ou d’huile d’amande douce dans le tube de mascara sec et faites bien le mélange en vous servant d’un pinceau. En plus de favoriser la régénération de la peau et de renforcer les cils, l’huile adoucit également le mascara durci. Cependant, veillez à choisir des huiles végétales biologiques.

Utiliser du sérum physiologique : versez une ou deux gouttes directement dans l’éprouvette pour diluer le liquide durci.

Pensez à utiliser de la crème hydratante. Cela pourra faciliter la fluidité du mascara.

Trempez le tube dans un récipient d’eau chaude pendant quelques minutes pour chauffer le mascara sec.

Eh bien, ces techniques serviront essentiellement à assécher le mascara et multiplier sa durée d’existence de plusieurs semaines.

Comment conserver le mascara pour le faire durer ?

Le mascara est destiné à se sécher, car aucun cosmétique ne peut être utilisé en permanence. Vos tubes favoris ne sont là que pour un moment avant de se sécher. Cependant, prolonger la durée d’existence de votre produit est tout à fait possible. Tout dépend de la façon dont vous l’utilisez et le traitez. Afin de disposer de toutes les chances pour vous, il est essentiel que vous fassiez certains efforts à savoir :

Évitez les mouvements de va-et-vient répétés de la brosse dans le tube de mascara : cela ne fera qu’accélérer son séchage ;

Refermez bien le mascara après chaque utilisation : cela évitera que l’air qui est principalement responsable du séchage du mascara n’y pénètre ;

Nettoyez régulièrement l’anneau tubulaire et la brosse à cils ; cela est vraiment très indispensable.

Couvrez le tube lors de l’application du mascara : ce conseil est particulièrement adapté à celles qui appliquent le mascara de manière prolongée. Il est préférable d’éviter de laisser le tube ouvert trop longtemps.

Conservez votre mascara

Le mascara sec est soit un produit qui a été mal conservé, soit un mascara obsolète. Dans tous les cas, il est bon de développer une bonne habitude de protéger cet accessoire de maquillage. Cela peut notamment prolonger la durée de vie du produit. Par conséquent, afin de retarder le séchage du mascara, il est recommandé de le stocker dans un coin frais à l’écart des sources de chaleur. Cependant, évitez de le mettre dans le réfrigérateur cosmétique.