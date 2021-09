Découvrez les meilleures astuces pour trouver la coloration idéale pour vos cheveux selon la forme de votre visage !

L’entretien des cheveux est d’une importance capitale pour sublimer davantage son look au quotidien. L’un des moyens de pouvoir le faire aisément est souvent le changement de couleur de cheveux (Hair Contouring). Découvrez donc ici, les meilleures astuces pour trouver la coloration idéale pour vos cheveux, selon la forme de votre visage.

1 – La coloration en se basant sur la peau

Pour mieux choisir sa nouvelle coloration de cheveux, le plus conseillé est de se baser sur sa couleur de peau. Car les différentes couleurs de cheveux peuvent favoriser la mise en valeur des différentes carnations.

2 – Le visage ovale, une coloration de cheveux adaptée

Ceux qui ont un visage ovale doivent opter pour une coloration qui va booster la brillance et la texture. Et cela, afin d’obtenir de la profondeur et de sublimer le visage. Lorsque vous disposez, de longs cheveux, l’idéal, seraient d’utiliser des soins capillaires hydratants. Très efficace pour éviter de les laisser s’abîmer après la coloration.

3 – Le visage carré et la coloration idéale

Pour ce type de visage, un mélange de tons clairs et foncés est l’idéal. Ces derniers vont se fondre littéralement autour des tempes et de la mâchoire et cela, afin de donner l’illusion d’un visage moins anguleux.

En ce qui concerne les coupes de cheveux, il serait préférable compte tenu de ce type de visage, d’opter plutôt pour une coupe mi-long ou bien même une coupe carré-longue. Elles atténueront littéralement l’angle de votre visage et vous permettront également de gagner de temps pour vous coiffer le matin.

4 – Le visage allongé, pour quel type de coloration de cheveux ?

Ici, pour réussir à cadrer le visage, il est plus recommandé de jouer sur les contrastes avec des tons foncés au niveau des racines. De plus, pour atténuer les traits trop longs, l’idéal serait de jouer avec des tons plus clairs à partir des oreilles. Astuce vraiment subliminale

5 – Le visage rond, très particulier

Les personnes qui ont un visage rond doivent se diriger vers une couleur de chevelure claire. Ces tons clairs sont à privilégier précisément jusqu’aux oreilles.

Les tons sombres quant à eux, doivent être ajoutés sur les extrémités des cheveux afin de creuser le visage. Vous pouvez également approfondir l’effet allongeant juste en faisant des mèches de plusieurs teintes.

6 – Couleur des yeux, un lien avec la coloration des cheveux

Certaines personnes préfèrent choisir la coloration de leurs cheveux en fonction de la couleur de leurs yeux. Et cela, encore plus, lorsque leurs yeux, sont leurs atouts principaux.

En effet, il faudrait noter qu’aucune retouche n’est en réalité nécessaire une fois sortie de chez le coiffeur. Car bien même les démarcations de colorations sont estompées. Il est cependant, beaucoup plus conseillé de faire recourt à un coiffeur coloriste professionnel qui s’y connaît et qui pourra réussir à le faire. Étant donné que ce travail de coloration de cheveux nécessite de finesse et de subtilité, il faudrait donc exclut la coloration maison.