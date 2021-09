Découvrez les meilleures brosses nettoyantes pour prendre soin convenablement de votre visage et avoir une peau resplendissante !

Comédons, peaux mortes, acnés et autres impuretés de la peau, faites-leur vos adieux en prenant pour allier les brosses nettoyantes. Ces gadgets high-tech nettoient en profondeur et sublime la peau sans que vous ne vous rendiez dans un salon de beauté. Notre quotidien de beauté vous livre celles qui cartonnent actuellement grâce à leurs caractéristiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S H I V Λ (@shivamine)

La brosse nettoyante Luna 3 de Foreo

La manufacture suédoise de marque Foreo la Luna 3 est une version plus évoluée de la Luna 2. La Luna 3 garantit le nettoyage en profondeur de votre visage. Elle élimine notamment l’excès de sébum, les impuretés et les peaux mortes pour un rendu unique et éclatant.

Adapté aux peaux normales, mais aussi aux autres types de peau, ce modèle est équipé d’un certain nombre de caractéristiques qui révèlent tout son charme. Il est doté d’une large brosse ainsi que de picots plus longs et plus souples. Et plus impressionnant, cet appareil propose la fonction massage qui permet de cibler des zones spécifiques du visage pour obtenir une peau raffermie, une apparence affinée, douce et jeune.

Enfin, la brosse nettoyante Luna 3 de la marque Foreo est facile d’usage, intuitive, et va sans doute se révéler comme une alliée de long moment pour votre routine de nettoyage de visage.

Brosse nettoyante, Fancii

La brosse nettoyante Fancii est la mieux indiquée pour vous si vous ne disposez pas d’un gros budget. Quoique abordable en termes de prix, elle possède des spécificités qui sauront combler absolument vos attentes. Très étanche, elle fonctionne par mouvement rotatoire et de côté pour un nettoyage optimal. Elle est munie de 2 vitesses avec 3 têtes de brosse. On distingue notamment une brosse nettoyante, une brosse exfoliante pour un soin beaucoup plus profond et enfin une troisième brosse hypoallergénique en silicone pour les peaux réactives. Son design blanc et bleu la rend très séduisante.

La brosse nettoyante polyvalente FaceSpa Pro SE912

Le gadget FaceSpa est à la fois un épilateur et une brosse nettoyante pour le visage. C’est un appareil tout-en-un qui vous donne une liberté de choix d’action sur votre corps rien qu’en l’adoptant. Très indiquée pour les différents types de peau et notamment les peaux sensibles, la brosse nettoyante FaceSpa est dotée d’un embout qui sert à démaquiller. Un autre embout permet d’épiler et une tête micro vibration pour assurer le raffermissement de la peau. La technologie. « Wet & Dry » intégrée lui permet de nettoyer votre peau sous la douche.

En outre, cette brosse nettoyante de visage est 100 % étanche avec une batterie qui a une bonne autonomie. Légère avec des dimensions modestes, elle est facilement portable et peut vous suivre partout, même durant vos longs voyages.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Celine Paladion (@celine_paladion)

Brosse nettoyante Nivea Pure Skin

Ce modèle de brosse nettoyante de visage se démarque du lot grâce à son système de micro-oscillation, plus évolué que le traditionnel système rotatoire. Il est doté de 36 000 filaments ultrafins et étanches pour nettoyer votre visage en douceur. Son premier embout est plus adapté aux peaux sensibles, tandis que le second se charge d’un nettoyage plus appuyé en mode boost. De plus, un marqueur de temps vous rappelle le temps de soin et son sac de protection l’éloigne de tout dommage.