Découvrez les meilleures recettes de gâteau d’Halloween qui feront plaisir à vos invités !

Halloween arrive avec ses citrouilles, ses déguisements et ses maisons hantées. Pour passer la soirée en beauté, il vous faut un gâteau d’Halloween que vous pourrez d’ailleurs réaliser avec vos enfants en vous amusant. Pour ceux qui n’ont pas d’idée, voici les meilleures recettes de gâteaux d’Halloween pour une soirée d’horreur réussie.

Sablés de chauve-souris pour Halloween

Les gâteaux sablés vous feront frissonner de plaisir à Halloween. En forme de citrouille ou de chauve-souris, le choix vous reviendra. Pour confectionner ses petites merveilles, il vous faut :

250 g de farine,

50 g de noisettes en poudre,

150 g de sucre glace,

120 g de beurre demi-sel,

2 bâtons de vanille,

3 œufs,

1 cuillère à café de bicarbonate de soude et

1 colorant alimentaire.

Vous mélangerez la farine tamisée avec le bicarbonate de soude, le sucre glace et les bâtons de vanilles. Faites-y un cratère et vous y ajouterez un œuf. Malaxez le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte déstructurée. Laissez reposer au frais durant 60 minutes dans un film alimentaire. Il est temps de confectionner vos gâteaux en préchauffant le four à 160 °C.

Formez vos chauves-souris et faites les cuirs pendant 20 minutes sur du papier sulfurisé. Passez à table et dégustez vos gâteaux. Les œufs restants et le sucre glace vous permettront de finaliser la décoration à l’aide d’une poche à douille.

Gâteau au chocolat pour Halloween

Le gâteau au chocolat fait toujours l’unanimité. Un tel choix vous fera marquer des points auprès de vos enfants qui vous assisteront avec plaisir dans la préparation. Pour le réaliser, il vous faut :

110 g de farine,

80 g de sucre en poudre,

1 sachet de levure chimique,

100 g de beurre,

180 g de tablette de chocolat,

4 œufs,

1 pincée de sel,

1 pochoir et,

du Sucre glace.

Commencez par le meilleur, le chocolat. Faites-le fondre avec du beurre et ajoutez-y trois cuillères à soupe d’eau. Mélangez la farine, la levure chimique et le chocolat fondu. Le mélange homogène obtenu, incorporez les jaunes d’œufs et le sucre.

Mélangez ensuite votre préparation avec les blancs montés en neige et la pincée de sel, puis renversez le tout dans le moule et mettez au four à 180 °C pendant 20 minutes. Découpez votre pochoir en forme d’un visage ou d’un décor d’épouvante et servez-vous de celui-ci pour saupoudrer votre gâteau et émerveillez vos invités et votre famille.

Doigts sablés ensanglantés pour Halloween

Vous avez toujours rêvé de terrifier vos convives le soir d’Halloween alors, il est temps de leur sortir vos doigts coupés en sablés. Pour les courses, vous devez prévoir :

250 g de farine,

20 g de poudre d’amande,

100 g de sucre glace,

1 œuf,

130 g de beurre mou,

1 cuillère à café de fleur de sel,

des Amandes entières effilées et,

du Coulis de fruits rouges

La première étape consiste à mélanger beurre et sucre glace, puis l’œuf, la farine tamisée et la poudre d’amande. Formez une pâte en boule et ajoutez le sel avant de mettre au frais pendant 2 heures. Formez de vilains doigts crochus avec la pâte en utilisant les amandes pour remplacer les ongles et le coulis pour représenter le sang.

Une fois reposé pendant encore 1 heure, enfournez à 180 °C pendant 15 minutes et c’est prêt. Il existe de nombreuses recettes pour Halloween en allant des cupcakes de l’horreur au terrifiant gâteau carotte. Commencez déjà par cela et surtout faites-vous plaisir en vous amusant à effrayer vos proches.