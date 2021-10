Découvrez les meilleurs produits de beauté entièrement bio de l’année 2021 !

L’univers des produits cosmétiques de beauté n’a pas échappé à l’intégration de normes écologiques dans la fabrication des produits industriels. C’est ainsi que depuis plusieurs années, on observe plus de gammes de produits de soins esthétiques bio qui permettent de mieux préserver l’environnement tout en ayant des effets plus bénéfiques sur le corps. En 2021, certains produits de cette catégorie ont même réussi à s‘imposer de manière significative.

Les produits de beauté bio de la marque Weleda

Il s’agit par exemple des produits Weleda crème de douche, lotion capillaire tonifiante ou encore sa crème de jour raffermissante. La marque Weleda a toujours tenu à mettre un accent particulier à la conception de produits cosmétiques qui non seulement permettent de préserver la nature d’une part et de veiller à la bonne santé de sa clientèle d’autre part.

C’est ainsi que dans un premier temps, elle pratique une politique d’approvisionnement de ses composants de fabrication qui est basée sur un modèle d’agriculture visant le développement durable. Elle est également opposée à des pratiques fréquentes dans l’industrie des produits cosmétiques telles que les tests préalables de produits sur des animaux de laboratoire.

Dans un second temps, elle veille au bien-être de ses utilisateurs à travers la mise en vente de produits qui ne contiennent aucun conservateur ou autres substances chimiques nocives.

Les produits de beauté bio de la marque Avril

On peut entre autres citer les produits Avril anti-âge, ses huiles essentielles et ses laits corporels. La célèbre marque française propose depuis plusieurs années une large gamme de produits de soins esthétiques qui respectent une éthique environnementale tout en restant accessibles à des prix raisonnables sur le marché commercial.

Pour cela, elle a adopté d’une part un modèle de fabrication de ses produits qui mise exclusivement sur des ingrédients qui ne font intervenir aucune forme d’exploitation animale. D’autre part, elle mise aussi sur d’autres aspects comme une réduction des matières premières utilisées dans le cadre de la conception de ses emballages et flacons pour cosmétiques afin de réduire son impact dans la destruction des ressources de la terre.

Les produits de beauté bio de la marque Antipodes

On distingue entre autres au niveau de cette marque la crème du jour légère à base de miel de Manuka et la crème de nuit nourrissante à base d’avocat. Principalement spécialisé dans la fabrication de produits visant le bien-être de la peau, Antipodes prône une utilisation d’ingrédients d’origine naturelle qui garantit au final des produits cosmétiques riche en antioxydants. De plus, les composants bioactifs extraits des végétaux utilisés permettent également de procurer un meilleur éclat de votre surface corporelle.

Les produits de beauté bio la marque Cattier

Il s’agit notamment de son gommage corporel, de son masque du visage et de son shampoing. Également issue de l’hexagone à l’instar de la marque Avril, Cattier développe une large gamme de produits basé sur les bienfaits cosmétiques de l’argile. Une tendance de soins de beauté qui a connu un essor considérable en 2021 puisqu’elle met en valeur les composants de la nature sans pour autant menacer leur préservation.