Découvrez les meilleurs shampoings naturels faits maison à utiliser quand vous avez des cheveux gras !

Les racines de vos cheveux sont-elles luisantes ? C’est tout à fait normal si vous avez des cheveux à tendance grasse. Pratiquement tout le monde a des cheveux gras. Avoir les bons produits et surtout les bons réflexes permettent de lutter contre ce problème.

Il existe toutes sortes de produits pour vous y aider. Vous avez la possibilité de préparer vos propres produits pour y arriver comme les shampoings. Nous vous en présentons quelques-uns.

Le shampoing naturel au bicarbonate de soude

Le shampoing au bicarbonate de soude n’est certes pas, contre indiqué pour les cheveux gras, mais il serait plus judicieux de ne pas en abuser. Ce shampoing peut être effectué une fois par semaine tout au plus. En voici la recette.

Pour le lavant

Dans un bol, versez un verre d’eau tiède et diluez 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Faites dissoudre complètement le bicarbonate de soude et versez le mélange dans un pulvérisateur.

Pour l’eau de rinçage

Mélangez une quantité de vinaigre de cidre pour 4 quantités d’eau, dans une bouteille. Pour l’application, mettez du bicarbonate de soude sur les cheveux humides. Évitez les longueurs. Lavez vos cheveux, et rincez-les à l’eau claire. Passez au deuxième rinçage avec l’eau de rinçage et rincez encore à l’eau claire.

Le shampoing naturel aux argiles et au rhassoul

Ces shampoings sont très efficaces pour les cheveux gras.

Shampoing à l’argile

Pour une épaisseur normale, il vous suffit de mélanger dans un bol en plastique de préférence 3 cuillères à soupe d’argile verte. Ajoutez ensuite de l’eau de façon à obtenir une pâte consistante et lisse. Elle ne doit pas être trop liquide au risque de couler. Elle doit assez solide pour se tenir en place.

Mouillez vos cheveux et essorez-les bien, pour ne plus perdre de l’eau. Etalez la pâte d’argile verte sur la racine de vos cheveux uniquement. Laissez poser votre masque et laissez sécher, puis rincez à l’eau claire.

Shampoing au rhassoul

Pour une épaisseur normale, vous devez verser dans un bol en plastique 2 cuillères à soupe légèrement bombée de rhassoul. Ajoutez assez d’eau, de sorte à obtenir une pâte consistante et crémeuse. Elle ne doit pas être trop liquide au point de couler et assez ferme pour tenir.

Mouillez vos cheveux et essorez-les pour que l’eau n’en coule plus du tout. Étalez la pâte uniquement sur les racines et laissez poser sans sécher pendant quelques minutes puis rincez vos cheveux à l’eau claire.

L’argile utilisée ici est l’argile verte. En combinaison avec le rhassoul, elle viendra nettoyer le cuir chevelu en absorbant les impuretés. Elles lavent les cheveux de façon douce contrairement aux shampoings classiques. Elles apaisent le cuir chevelu. Avec l’action de l’argile et du rhassoul sur le cuir chevelu, ce dernier va s’auto réguler et peu à peu ne plus être gras. Tout au moins vous aurez des cheveux propres et soyeux.