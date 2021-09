Découvrez les nouvelles tendances alimentaires de 2021 au salon de l’alimentation !

Réunissant des professionnels de l’alimentation venus de la France et d’ailleurs, la nouvelle édition du salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation s’est terminée le 27 septembre à Lyon. Elle a permis aussi bien aux connaisseurs qu’aux amateurs de la cuisine française de découvrir les nouvelles recettes à intégrer dans les habitudes alimentaires. Des recettes qui allient simplicité, originalité et saveur pour une meilleure santé humaine et une meilleure préservation des ressources de la terre.

Un rendez-vous international de rencontres et de partages des nouveautés apportées à la gastronomie française

Avec environ 2000 stands d’exposition, les visiteurs de ce salon prisé de l’hexagone ont eu la chance de découvrir les tendances alimentaires qui seront dans le futur, adoptées par les ménages et restaurants français. Des tendances initiées par des travailleurs passionnés d’aliments qui mettent leur créativité au service de la valorisation des produits français.

À cet effet, une place importante est réservée à des aliments plus sains respectant les normes écologiques pour un modèle d’alimentation qui n’est pas néfaste à l’équilibre de la nature. C’est ainsi que des recettes issues de viandes cultivées, de produits végétaux naturels et de boissons à base de fruits ont entre autres été quelques-unes des attractions de ce rendez-vous de grande envergure.

Des plats de viandes à base de soja qui fascinent plus d’un consommateur

C’est sans aucun doute l’une des plus belles surprises gastronomiques de cette édition 2021. Un plat de viande sans véritable viande qui a la capacité d’offrir presque les mêmes sensations à vos papilles gustatives. «….C’est bluffant…la texture en bouche est bonne … » a déclaré un des consommateurs interrogés sur le sujet.

Selon les explications fournies par l’un des responsables de la start-up proposant ce modèle de plat du futur, la viande cultivée utilisée est obtenue avec des ingrédients comme l’eau, l’huile de tournesol, des arômes naturels ou encore du sel. La matière de la viande est quant à elle composée essentiellement de protéines de soja. De quoi réussir à reconvertir dans le modèle de viande écologique quelques passionnés de charcuterie.

Une large variété de recettes et de produits à base d’algues

C’est l’innovation alimentaire proposée par Martin LETOURNEUR au salon de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation de cette année 2021. Faire des algues une ressource alimentaire à la fois profitable pour la santé tout en étant savoureuse. Ainsi, il a proposé aux visiteurs de son stand ses idées de recettes avec ce végétal aquatique ainsi que sa large gamme de produits composés notamment de confiture, de moutarde ou encore de mayonnaise.

Un pari de l’alimentation avec les algues qui pourrait lui réussir d’ici quelques années. En effet, cette ressource encore peu explorée dans le domaine de l’alimentation est pourtant riche en antioxydants, en iode et en vitamine B12 sans oublier sa teneur considérable en fibres alimentaires.

Un cocktail sans alcool pour un plaisir tout aussi agréable

C’est en quelques sortes l’idée poursuivie par la société ‘’Gimber’’ avec sa composition liquide à base de jus de gingembre qui procure un fort effet après consommation sans pour autant risquer de gâcher les moments de détente. Une qualité de sobriété qui pourrait plaire à l’avenir à une nouvelle génération de consommateurs.