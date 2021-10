Découvrez les techniques pour rendre vos conversations plus intéressantes !

Converser en toute aisance et de façon intuitive mérite de considérer un certain nombre de préalables, car oui, converser est tout un art. Il s’avère que se prêter à l’exercice devient un fardeau pour les personnes peu sociables. Heureusement qu’il existe des techniques faciles d’application à mettre en œuvre pour engager des conversations stimulantes et passionnantes. Mais avant, retenez que, converser, c’est pouvoir échanger des points de vue tout en respectant l’opinion de son interlocuteur.

View this post on Instagram A post shared by English Fluency Classes (@fluent.conversations)

Rester attentif à son interlocuteur

Pour faire durer une conversation et en profiter, la première règle à observer revient à accorder toute l’attention possible à son vis-à-vis. Il aura sans doute l’impression de vous impressionner et ne s’empêchera pas de vous le rendre. Rester attentif vous permet d’apprendre davantage sur la personne, d’analyser son point de vue et de l’analyser ou non. N’oubliez pas la maxime qui stipule que : « si vous avez deux oreilles et une bouche, c’est pour écouter plus qu’il ne faut parler ».

Mettre l’accent sur le côté positif de la vie

Personne ne serait intéressé à écouter pendant longtemps à quel point vous en voulez à votre ex, combien vous êtes dépassé par votre situation ou comment vous pensez que quitter cette vie est idéale. Les difficultés font partie de la vie, mais savoir les brasser, c’est vivre. Pour cela, n’encombrez pas votre interlocuteur des pépins quotidiens de la vie. Parlez plutôt de comment vous avez su remonter la pente, comment vous avez pu braver telle ou telle difficulté, sans être vaniteux, bien sûr. Parlez aussi de votre projet, de vos ambitions, et si possible comment vous voyez votre lendemain.

Échangez vos points de vue… évitez les disputes

Pour une conversation passionnante, évitez les sujets qui fâchent. Les sujets comme les opinions religieuses ou politiques de l’autre, ou encore vouloir le corriger sur son choix.

Reconnaître les mérites de votre interlocuteur

Au cours des échanges, n’hésitez pas à flatter votre vis-à-vis, à lui apporter des compliments si tant est qu’il arrive à vous mettre d’accord sur un point donné. Cela le réconforte et il cherchera sans doute à en faire davantage en gardant une bonne estime de vous.

Rester soi-même

Être authentique durant un échange est une qualité qui vous rend utile. Ne parlez pas des choses dont vous n’avez pas connaissance, et ne pas trop vouloir plaire.

View this post on Instagram A post shared by English Fluency Classes (@fluent.conversations)

Poser des questions constructives

On est toujours plus inspiré à parler de nous-mêmes que de quelqu’un d’autre ou des choses qui nous entourent. À votre interlocuteur, posez des questions ayant trait à sa personne, cherchez à le connaitre, sans dépasser les limites, évidemment. Vous pouvez par exemple lui demander ce qui l’ambitionne dans la vie, ses projets immédiats. Enfin, il ne faut pas oublier de rester équitable dans le temps. Ne monopolisez pas la parole pour donner à l’autre la chance de dire ce qu’il pense aussi.