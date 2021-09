Découvrez les vertus médicinales cachées de l’avoine, cette céréale populaire qu’on connait en réalité peu !

L’avoine est une plante d’Europe du Nord consommée en céréale ou en bouillie. Elle possède de nombreuses propriétés aussi bien sur le plan alimentaire que médical. Cet aliment à grain entier est une mine d’or contenants des vitamines, des fibres, des minéraux et des antioxydants. Elle vous permet alors de booster votre système immunitaire, d’enrichir votre alimentation et bien plus. Vous saurez plus bas comment et pourquoi l’adopter.

Valeur nutritive de l’avoine

L’avoine est une plante très riche en nutriments, ce qui peut, lorsqu’il est pris au petit-déjeuner de vous donner l’énergie nécessaire pour bien démarrer la journée. Aussi protéiné que la viande, le lait ou les œufs, l’avoine procure 2000 calories pour 100 grammes. Elle limite également avec sa consistance les sensations de faim et donc le grignotage entre les repas.

Aussi, il s’agit d’un aliment idéal pour stimuler de la sécrétion de l’insuline, mais aussi la réduction du cholestérol total et le cholestérol LDL idéale aux régimes hypocaloriques. Elle fixe donc le mauvais cholestérol et les sels biliaires dans les selles et facilite par la même occasion le transit intestinal ainsi que la santé digestive en agissant sur le microbiote intestinal.

Valeur médicale de l’avoine

L’avoine riche en silice, fonctionne comme un tonifiant et un antiasthéniant. Elle calme l’anxiété et soigne les insomnies grâce à la gramine. Elle possède également des vertus dermatologiques lui permettant de traiter l’eczéma, les engelures, les dartres, mais aussi les démangeaisons de varicelle grâce à son action émolliente. Elle permet également de renforcer vos fonctions musculaires tout en stimulant celles neuromusculaires avec la trigonelline.

Ses propriétés sont multiples allant de la stimulation thyroïdienne, de ses qualités antioxydants pour la régulation de la pression artérielle, antitumorale et, diurétique. Il ne faut pas non plus oublier d’incorporer dans l’alimentation des enfants de six mois, car elle empêche les troubles inflammatoires au niveau des voies respiratoires et prévient ainsi l’asthme. De nombreuses qualités pharmacologiques lui sont, comme vous pouvez le voir, attribuées par des chercheurs au fil du temps.

Mode d’emploi de l’avoine

Souvent utilisé en son, farine, grains concassés ou moulus, ou même en flocons, l’avoine est souvent consommée en bouillie au petit-déjeuner. Simple à réaliser, il suffit de mijoter par exemple une demi-tasse de flocons d’avoine dans 250 ml d’eau ou de lait et d’y rajouter une pincée de sel.

Vous pouvez même y ajouter des fruits, des noix ou du yaourt pour qu’il soit plus riche. La farine quant à elle, est souvent transformée en pain, en muesli ou encore en granola. Même si vous pouvez en consommer à volonté, comme tout aliment, l’avoine a ses propres contre-indications. En effet, si vous souffrez d’hyperthyroïdie, cet aliment ne vous conviendra pas. Il ne faut pas non plus en abuser si vous comptez conduire ou utiliser une machine, car elle peut ralentir votre perception du fait de sa teneur en alcaloïdes.

Sous forme alimentaire il est facile à doser, en extrait fluide de plantes fraîches n’excédez pas les 5 à 10 ml par jour dans un verre d’eau. En extrait hydroalcoolique, 25 à 50 gouttes 1 à 3 fois par jour suffisent. Enfin, pour la peau 50 à 60 grammes dans le bain vous apaiseront. Autant de vertus vous permettant d’adopter l’avoine au quotidien.