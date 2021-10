Découvrez pourquoi la mozzarella, ce fromage d’origine italienne est devenu le plus prisé des français !

En Italie, son pays d’origine tout comme en France aujourd’hui, la mozzarella se hisse au rang des fromages les plus consommés. Fabriquée traditionnellement avec du lait de bufflonne, elle séduit dans l’hexagone au vue de ses nombreuses qualités. C’est donc l’occasion d’en savoir plus sur les particularités de ce fromage de plus en plus fréquent sur les tables à manger des Français.

La mozzarella détrône le traditionnel fromage camembert de l’hexagone

En légère baisse de vente depuis plusieurs mois, le camembert s’est vu ravir la vedette il y a quelques semaines par la mozzarella italienne. Cette dernière fait croitre ses chiffres de vente d’à peu près 5% chaque année en France.

De janvier à septembre 2021, environ 29000 tonnes du fromage français ont été vendu contre 33000 tonnes de mozzarella. Une différence de 4000 tonnes qui s’explique par l’intérêt de plus en plus grandissant des Français pour le fromage italien. À cette allure, la marque française a donc de quoi s’inquiéter car elle risque de se faire écraser par la concurrence du fromage napolitain sur son propre territoire dans les années à venir.

Un fromage apprécié pour sa cuisine de recettes simples à réaliser

Ingrédient incontournable dans la cuisine italienne, la mozzarella est très appréciée pour sa texture fondante et sa douceur. Fromage moelleux, il peut se consommer sous plusieurs formes sans être obligatoirement cuit. On la déguste aussi bien froide dans la salade que fondue sur une bonne pizza.

Avec la mozzarella, vous pouvez vous faire plein de petits plats très délicieux tels que la tomate mozzarella au pesto, les omelettes ciboulettes à la mozzarella, le croque mozzarella et bien d’autres saveurs culinaires.

Un fromage recherché pour ses bienfaits nutritifs

Le fromage contient des nutriments comme le phosphore qui participe de façon active à la minéralisation des os et des dents et à la régénérescence des tissus. En plus du phosphore, la mozzarella étant un produit laitier contient également du calcium qui intervient dans de nombreux processus vitaux notamment la fonction hormonale, le renouvellement cellulaire, la coagulation sanguine ou encore la pression artérielle.

On note aussi dans ce fromage, la présence de protéines au même titre que la viande comme le lactose et les vitamines D et B12. La vitamine B12 est indispensable pour l’organisme car elle intervient dans l’équilibre du système nerveux, la formation des globules rouges, la synthèse des protéines et la division cellulaire.

Quelles sont les variétés de mozzarella préférées des français ?

La France fait partie des premiers consommateurs de mozzarella au monde. Aucune bonne variété de ce savoureux fromage n’échappe à ce vaste marché de consommation. Parlant de préférences, les consommateurs français apprécient par exemple la mozzarella di bufala Campana surnommée ¨vraie mozzarella¨ par les italiens. Elle a un goût crémeux et onctueux et est moelleuse de l’intérieur. Ce fromage provient directement du lait de bufflonne dans les campagnes de Naples en Italie.

Nous avons également la mozzarella di bufala qui ne provient pas forcément des campagnes mais a tout de même une texture et un goût excellents. Enfin la mozzarella au lait de vache, fabriquée industriellement un peu partout dans le monde se fait pareillement remarquer dans la cuisine française.