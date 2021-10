Défilé Miu-Miu : Louane y était avec un super Look aux bras de Florian Rossi !

La chanteuse ne cesse de nous épater depuis quelques moments déjà avec ses sorties bien ciblées. Cette fois encore, impossible pour la belle de rater le défilé printemps/été 2022 de Miu-Miu. Elle était sublime aux bras de son chéri avec son look très soigné. Les photographes en ont eu pour leur compte.

Louane Emera, pimpante au défilé de Miu-Miu

Ce mardi 5 octobre 2021, Louane Emera a signé une apparition très remarquée au défilé Miu-Miu. Elle était accompagnée de son bien-aimé Florian Rossi et avait sublimement misé sur un total look très audacieux. La jeune femme était très rayonnante comme jamais. Quoi de mieux pour faire des jaloux !

En effet, même la pluie n’a pas empêché la chanteuse de dévoiler ses jolies jambes en minijupe noire à strass. Elle y avait associé un pull rose zippé sur le devant. La jolie blonde avait également misé sur les derbies oversize à plateforme très tendance cette saison. Et ce, bien avant de finaliser naturellement sa tenue par un sac en cuir blanc à détails dorés.

Même son chéri ne s’est pas permis de muter vers un Fashion faux pas. Bien au contraire, il a audacieusement pris le soin de s’accorder à sa chérie. Le papa d’Esmée avait donc misé sans hésiter sur un look noir rose très coquin. Le couple était réellement assorti pour cette occasion bien particulière.

Hormis ces deux tourtereaux, de nombreuses autres personnalités ont pris part au défilé. Il s’agit principalement de Léna Situations, Venus Williams, Lucy Hale, et même Thylane Blondeau.

Le look coup de cœur de Louane Emera

La belle chanteuse, ne s’est pas retenue de sélectionner ses deux tenues coup de cœur. « Je suis trop heureuse d’avoir suivi le défilé Miu-Miu. Voici mes deux looks préférés » a-t-elle évoqué en story Instagram. Elle a donc opté en réalité pour une robe de soie bleue près du corps. Elle a également choisi un ensemble de jupe et de pull court bleu marine.

Tout compte fait, Louane Emera et son compagnon Florian Rossi avaient une mission bien particulière. Le couple ne devait absolument rien rater du show. Et ce, dans l’objectif de pouvoir faire scrupuleusement le résumé pour la version italienne du magazine I-D.

Louane et Florian Rossi : fini la discrétion

Le couple du moment a longtemps préféré la discrétion. Néanmoins, ces derniers temps, ils semblent bien avoir pris goût à s’afficher ensemble. Il s’empresse donc de jouer librement le jeu face aux photographes au cours de divers événements.

Les deux amoureux qui sont parents depuis printemps 2020 forment un couple véritablement heureux. Ils sont très soudés que ce soit à la ville ou même au travail. Et ce, puisqu’ils collaborent efficacement sur plusieurs projets musicaux. En occurrence sur le dernier album de Louane intitulé Joie de vivre.

Le défilé de Miuccia Prada, une vraie réussite

Il faudrait reconnaître que Miuccia a encore su se surpasser cette saison. Et ce, en misant naturellement sur un défilé au regard nouveau sur ce grand retour des années 1990.

Sa collection était beaucoup plus centrée sur des jupes ultra-courtes, du plissage, des nombrils à l’air ou même des uniformes. Tout compte fait, Miu Miu assume totalement cette opposition avec la formalité. Tout en créant naturellement des looks très puissants. Quoi de plus fun pour ravir les fans de la maison italienne !