De délicieux pancakes avec de la chantilly, découvrez une recette simple et irrésistible

Pour le petit-déjeuner, les pancakes sont sans doute indispensables, ils sont aussi idéaux pour le brunch du dimanche. Il est inutile d’acheter des préparations prêtes à l’emploi, car les ingrédients sont simples à trouver. De plus, vous aurez l’occasion d’avoir quelques astuces dans cet article pour avoir la texture que vous souhaitez. Bien sûr, pour un résultat healthy, il faudra les déguster nature, les plus gourmands pourront ajouter de la chantilly et du chocolat !

Voici la fameuse recette de vos pancakes

Les doses sont proposées pour quatre personnes, il est donc possible de les diviser ou de les multiplier en fonction du nombre de convives. Pour la pâte, vous devez mélanger 4 oeufs entiers avec 120 grammes de sucre ou une version équivalente comme la Stévia. Dans ce cas de figure, ajoutez seulement 60 grammes de ce sucre allégé, vous aurez aussi besoin de 100 grammes de ricotta, 500 ml de lait fermenté, 320 grammes de farine et 40 grammes de fécule de maïs. La recette mentionne aussi la moitié d’une cuillère à café de la levure chimique, une quantité similaire pour le bicarbonate de soude alimentaire.

Les pancakes nécessitent aussi une pincée de sel .

. Il y a une petite astuce pour que les pancakes soient beaucoup plus aérés et goûteux.

Il faut mélanger tous les ingrédients avec, seulement, les jaunes et vous gardez les blancs sur le côté.

Vous montez alors les blancs en neige et vous les ajoutez ensuite à votre pâte, cela lui apporte une bonne aération.

Vous devez avoir une préparation bien lisse, onctueuse et sans les grumeaux qui sont désagréables en bouche.

Faites ensuite chauffer une poêle avec une noix de beurre et vous déposez une petite quantité de pâte afin de former vos pancakes. Dans le commerce, vous avez des gabarits très sympathiques pour avoir des ronds bien dessinés, mais vous pouvez aussi réaliser des formes. Ces dernières sont souvent appréciées par les enfants. Pour des pancakes fins, ajoutez une petite quantité de pâte, elle devra être plus conséquente si vous souhaitez une texture plus épaisse.

Après trois minutes de cuisson pour les deux côtés, vous pouvez réserver vos pancakes sur le côté. Laissez-les sous une feuille de papier aluminium pour qu’ils soient bien chauds.

L’accompagnement des pancakes

Lorsque les pancakes sont bien dorés sur les deux côtés, il est possible de les enlever de la poêle. La préparation est ensuite très facile, il suffit d’empiler plusieurs exemplaires pour avoir une petite pile. Vous ajoutez un coulis de chocolat industriel ou vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, c’est nettement meilleur. Il est aussi possible d’ajouter un peu de confiture ou encore un coulis de fruits rouges, voire des fruits entiers comme des myrtilles, des framboises, des fraises… Le côté gourmand peut être ajouté avec de la chantilly qu’il est possible d’acheter sous la forme d’une bombe.

Vous pouvez toutefois préparer votre propre chantilly en ajoutant dans un saladier, 50 cl de crème entière et liquide. Vous ajoutez ensuite du sucre et un petit sachet spécifique pour monter une chantilly. Avec votre batteur, vous mélangez bien tous les ingrédients jusqu’à ce que la consistance soit celle escomptée. Vous ajoutez quelques cuillères à soupe avec vos pancakes et vous aurez un brunch ou un petit-déjeuner très gourmand.

D’autres ont une vraie préférence pour le sirop d’érable qui est aussi très goûteux. Vous avez donc plusieurs possibilités pour goûter ces pancakes qui seront aussi parfaits pour le goûter. Il existe même des versions salées comme les gaufres. Ces dernières sont souvent très réjouissantes avec un peu de fromage.